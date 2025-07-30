跟上新加坡！北市全國首創 新建案「全面綠化」降溫2℃

新加坡力推城市綠化，水泥建物處處可見綠屋頂與植栽牆面。北市府喊出降溫城市目標，要增加遮蔭，今年修訂「新建建築物綠化實施規則」，首創將綠容率入法，要求新建案在陽台、屋頂打造立體綠化設施，全面性普及，未來建商要取得建照就必須遵守。

1986年訂定的「台北市新建建築物綠化實施要點」於2016年提升為行政規則，「台北市新建建築物綠化實施規則」明定北市各類新建建築物建築基地綠覆率、法定空地、建築物本體、屋頂平台綠化等規定，施行迄今近40年。

因應都發局2024年發布「台北市開發基地體感降溫專案」細部計畫案3項策略之一的密集綠覆固碳，建管處修訂新建綠化實施規則，從平面式2D思維進階到3D立體的綠化規範，導入綠容率概念，透過立體綠化設施增加遮蔭效果，減緩都市熱島效應，全案於7月29日市政會議修正通過。

北市此次修法是全國首創將綠容率納入法令，以植栽實際能提供的遮蔭系數計算等效綠覆面積的綠容率，改變市府過往審查建案基地綠覆率的計算方式。

新建案的立體綠化設施得設置在陽台或露台外緣，深度不得大於2公尺，綠覆面積應達90%以上且符合結構安全等規定；建商不一定要選擇設在私人陽台，公共梯間或露台也都可以。建管處估計，每年可增加5萬平方公尺立體綠化設施及1.5萬棵喬木，有效達成體感降溫2℃目標。

施行對象為北市明年1月1日起申請建照的所有新建案，但建管處考量建照申請前期，需經起造人、設計人就建築設計整合，加上都更案件期程較為冗長，待8月上旬公布法令後，緩衝期間至年底，確保申設單位有足夠時間預為準備。若建案有提前適用新修法意願，可立即適用。