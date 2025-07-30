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淡水輕軌行人道號誌突歸零 新北議員建議應改實際秒數呈現

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡海輕軌平面段沿線頻有行人反映，偶爾穿越輕軌行經路線時，遇到行人號誌突然從倒數15秒瞬間歸零。本報資料照
淡海輕軌平面段沿線頻有行人反映，偶爾穿越輕軌行經路線時，遇到行人號誌突然從倒數15秒瞬間歸零。本報資料照

淡海輕軌平面段沿線頻有行人反映，偶爾穿越輕軌行經路線時，遇到行人號誌突然從倒數15秒瞬間歸零，導致行人措手不及。新北議員鄭宇恩指出，是因輕軌優先通行權會觸發號誌倒數25妙，但卻不是用實際可通行秒數呈現，讓民眾誤以為還有時間通行，盼相關局處升級智慧化號誌。

淡水地區社團日前有民眾發文，指出在濱海路二段202巷路口穿越馬路時，走到一半秒數從15秒瞬間歸零，轉為紅燈，轉頭才發現是一台輕軌要經過，只好趕快跑完剩下一半，讓發文民眾憂心，如果此時穿越馬路被撞，會不會被開罰行人闖紅燈。

鄭宇恩指出，經了解是輕軌優先通行權，會觸發號誌倒數25秒，但行人秒數卻是呈現原有秒數，導致倒數15秒時直接跳為紅燈，建議輕軌周邊行人道，應以「實際可通行秒數」呈現，保證行人穿越安全。

新北捷運公司指出，淡海輕軌濱海路202巷路口人行時相變化，因輕軌優先號誌影響行人秒數，此為輕軌優先系統原始設計邏輯。而觸發號誌改變的條件，是輕軌列車接近平面路口時，根據列車位置跟路口紅綠燈狀況，自動發出優先通行請求，並非常態，新北捷公司將與交通局、捷運局協商優先邏輯調整的可行性。

淡海輕軌平面段沿線頻有行人反映，偶爾穿越輕軌行經路線時，遇到行人號誌突然從倒數15秒瞬間歸零。圖／擷取自淡水地區社團
淡海輕軌平面段沿線頻有行人反映，偶爾穿越輕軌行經路線時，遇到行人號誌突然從倒數15秒瞬間歸零。圖／擷取自淡水地區社團

行人 淡海輕軌 新北捷運

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