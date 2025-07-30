聽新聞
0:00 / 0:00
淡水輕軌行人道號誌突歸零 新北議員建議應改實際秒數呈現
淡海輕軌平面段沿線頻有行人反映，偶爾穿越輕軌行經路線時，遇到行人號誌突然從倒數15秒瞬間歸零，導致行人措手不及。新北議員鄭宇恩指出，是因輕軌優先通行權會觸發號誌倒數25妙，但卻不是用實際可通行秒數呈現，讓民眾誤以為還有時間通行，盼相關局處升級智慧化號誌。
淡水地區社團日前有民眾發文，指出在濱海路二段202巷路口穿越馬路時，走到一半秒數從15秒瞬間歸零，轉為紅燈，轉頭才發現是一台輕軌要經過，只好趕快跑完剩下一半，讓發文民眾憂心，如果此時穿越馬路被撞，會不會被開罰行人闖紅燈。
鄭宇恩指出，經了解是輕軌優先通行權，會觸發號誌倒數25秒，但行人秒數卻是呈現原有秒數，導致倒數15秒時直接跳為紅燈，建議輕軌周邊行人道，應以「實際可通行秒數」呈現，保證行人穿越安全。
新北捷運公司指出，淡海輕軌濱海路202巷路口人行時相變化，因輕軌優先號誌影響行人秒數，此為輕軌優先系統原始設計邏輯。而觸發號誌改變的條件，是輕軌列車接近平面路口時，根據列車位置跟路口紅綠燈狀況，自動發出優先通行請求，並非常態，新北捷公司將與交通局、捷運局協商優先邏輯調整的可行性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言