淡水輕軌行人道號誌突歸零 新北議員建議應改實際秒數呈現

淡海輕軌平面段沿線頻有行人反映，偶爾穿越輕軌行經路線時，遇到行人號誌突然從倒數15秒瞬間歸零，導致行人措手不及。新北議員鄭宇恩指出，是因輕軌優先通行權會觸發號誌倒數25妙，但卻不是用實際可通行秒數呈現，讓民眾誤以為還有時間通行，盼相關局處升級智慧化號誌。

淡水地區社團日前有民眾發文，指出在濱海路二段202巷路口穿越馬路時，走到一半秒數從15秒瞬間歸零，轉為紅燈，轉頭才發現是一台輕軌要經過，只好趕快跑完剩下一半，讓發文民眾憂心，如果此時穿越馬路被撞，會不會被開罰行人闖紅燈。

鄭宇恩指出，經了解是輕軌優先通行權，會觸發號誌倒數25秒，但行人秒數卻是呈現原有秒數，導致倒數15秒時直接跳為紅燈，建議輕軌周邊行人道，應以「實際可通行秒數」呈現，保證行人穿越安全。