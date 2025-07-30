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蔣萬安證婚！北市聯合婚禮今起報名 可抽馬爾地夫蜜月禮

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安。記者林俊良／攝影

為鼓勵年輕人結婚生育，今年北市聯合婚禮今起報名，今年北市聯合婚禮於10月4日台北圓山花博爭豔館辦理，除有北市長蔣萬安證婚，新人多項好禮，更有機會抽中馬爾地夫蜜月、30分裸鑽等，大禮中獎機會高達5成。

北市民政局表示，今年北市聯合婚禮10月4日舉行，今天起報名至8月8日下午5時止，採線上報名，共計受理80對準新人參加（備取20對），只要在北市設籍或就學、就業的準新人皆可參加。

今年北市府除為新人們規畫溫馨浪漫的聯合婚禮，更準備豐富抽獎禮品及參加紀念品，婚禮每對參加新人都可獲得價值3000元以上的實用家電、Chochoco人氣法式手工喜餅、I-PRIMO水晶對杯、咖啡禮盒，以及客製化紀念結婚證書。

另外婚禮也準備豐富抽獎好禮，包含馬爾地夫蜜月旅行、I-PRIMO 30分裸鑽、知名品牌除濕機及廚餘機等多項獎項，高達5成中獎機會！同時精選婚紗攝影與西服品牌，提供新人特定款式免費租借方案。

新人 婚禮 北市府

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