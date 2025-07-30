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許淑華堅持北市也要普發現金 綠黨團將提案邀藍議員加入

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員許淑華舉報中國大陸女子在校外拍攝學童上下學。圖／許淑華提供
台北市議員許淑華舉報中國大陸女子在校外拍攝學童上下學。圖／許淑華提供

726罷免投票告一段落，近期藍營執政縣市出現，地方超徵稅收也要普發現金給市民的圖卡，引起縣市長得出面回應，北市議員許淑華受訪說，北市長蔣萬安選前喊中央還稅於民，選後應順應民意，試算扣除債務，北市民每人可得1萬1千元，這幾天也會與綠營北市議會黨團討論、提案。

針對網傳地方稅收普發現金，北市長蔣萬安今早受訪表示，負責收所得稅的是中央，那應該要撥補地方補助款的也是中央，錢和責任都在中央身上。

對此，許淑華說，在罷免案前蔣萬安就喊出中央的還稅於民，現在選後北市也算是打了勝仗，也代表民眾認同這項還稅於民。她試算，扣除蔣萬安任內需要償還的債務，仍有200多億元，以北市249萬人來算，一人還能普發1萬1千元到1萬2千元。

對於蔣萬安今早受訪，許淑華認為，蔣萬安不應該甩鍋中央，「勸蔣萬安要順應民意，既然罷免前提出普發1萬元，顯然大家也覺得很好；中央普發1萬元、北市普發1萬1千元，台北市民就有2萬多元。」

許淑華說，這幾天民進黨北市議會黨團也會討論，看之後是個別提案或者黨團提案方式，提案的話就跨越黨派，希望藍綠議員都加入，都能聽到市民的聲音。

北市 蔣萬安 許淑華

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