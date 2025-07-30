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8/1對等關稅期限 蔣萬安籲速擬對策施行特別條例

中央社／ 台北30日電
台北市長蔣萬安。聯合報系記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安。聯合報系記者林俊良／攝影

8月1日對等關稅大限將至，台北市長蔣萬安昨天在市政會議上表示，如果衝擊太大，希望行政院和立法院盡快研擬出緩解衝擊對策；已通過相關因應特別條例，也應盡速送請總統府發布施行。

美國總統川普祭出的對等關稅，日前已陸續宣布各國新對等關稅稅率，亞洲鄰近國家包括日本15%、韓國25%，越南及菲律賓稅率各為20%與19%。

台北市政府指出，蔣萬安昨天在市政會議上也就此議題表達。他說，8月1日就是美國實施對等關稅的最後期限，也就是2天後，在亞洲很多國家都已經和美國談定關稅，但政府至今沒有說明我們談判的進展，反而從媒體上可以看到其他國家的談判進度。

蔣萬安認為，這完全不是一個民主國家應有的做法，也使所有的產業以及人民陷於極度不確定的恐慌當中；如果台美關稅最後結果對產業界衝擊太大，希望行政院和立法院盡快研擬出緩解衝擊的對策。

他進一步說，已經通過的因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例，也應該盡速送請總統府發布施行。

行政院23日指行政院副院長鄭麗君在華府準備第4輪實體磋商，外界高度關注談判是否順利，台灣能否爭取到優於日韓的稅率。

稅率 行政院 蔣萬安 對等關稅

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