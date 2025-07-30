快訊

為躲海嘯避難途中喪命 日本58歲婦女「開車墜崖」頭部重創身亡

蹉跎一年！建臺高中出包報錯考科 23人受影響已4人決定重考

沒有腦水腫或昏迷…沈玉琳爆肝炎送加護病房 三軍總醫院發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

三重先嗇宮「以米代金」白米助弱勢

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市三重先嗇宮為配合政府「以米代金」政策，提倡環保、減少空氣汙染，不再提供金紙，全面改用以米代金、以功代金，推廣環保祭祀。鼓勵民眾祭拜時以平安米代替紙錢，強調心誠則靈的祭拜文化新思維，期能逐步減少金銀紙錢的使用量。廟內設有「以米代金」販賣機，只要投入百元紙鈔，就可以獲得金紙形狀白米，另因應新型消費方式，還可用行動支付方式付款，既流行又環保。

先嗇宮表示，有鑑於許多善信會將「以米代金」白米留下，29日特與三重區公所結合，集結眾善信沒帶回家的白米，透過公所捐贈給弱勢民眾或團體，既環保又做公益，讓這份對環境的愛延續到對人的關懷。

先嗇宮董事長李乾龍表示，三重先嗇宮主祀神農大帝，去年甫滿創立270周年，每年的「三重大拜拜」，總是吸引全國上百尊神將會師，廟方為減少地方衝擊，已將過去常見的炸轎，改為環保鞭炮，希望維持傳統文化之際，也能兼顧地方居民感受。另外新北市府第二行政中心即將進駐，周邊大樓、公寓如雨後春筍建立，為了減少空氣汙染、敦親睦鄰，經過長時間研議後不再燒金，香的部分則已減為1支。

三重區長王坤南表示，感謝先嗇宮響應政府「以米代金」政策，並集合眾善信的愛心，捐贈給三重地區弱勢民眾及團體！讓「以米代金」不僅是提倡環保、減少空氣汙染，更能夠讓弱勢民眾得到照顧及溫暖。

聚傳媒

三重 先嗇宮

延伸閱讀

先嗇宮以米代金1個月 今捐1000包白米助弱勢

凱基壽攜雲林縣府推微保

歷經823砲戰、台海保衛戰 三重陳和國獲新北模範父親

不吸菸卻患肺癌？ 專家：空氣汙染是成因

相關新聞

許淑華堅持北市也要普發現金 綠黨團將提案邀藍議員加入

726罷免投票告一段落，近期藍營執政縣市出現，地方超徵稅收也要普發現金給市民的圖卡，引起縣市長得出面回應，北市議員許淑華...

文湖線今卡隧道...路網異常最多 蔣萬安下令限期改善

北捷文湖線今上午發生異常有列車卡隧道，導致乘客被關車廂等半小時，後被引導走隧道離開。議員陳宥丞、游淑慧等人要求啟動府級處...

8/1對等關稅期限 蔣萬安籲速擬對策施行特別條例

8月1日對等關稅大限將至，台北市長蔣萬安昨天在市政會議上表示，如果衝擊太大，希望行政院和立法院盡快研擬出緩解衝擊對策；已...

新北後巷變「畫廊」打造童趣打卡景點

新北市水利局在土城頂福里打造「樓頂上的天馬行空」、及板橋東丘里推出「饗宴東丘．滿滿幸福味」主題彩繪，讓原本灰暗老舊的後巷和牆面煥然一新。透過彩繪的巧思與色彩的點綴，整個巷弄變得乾淨、明亮又有活力，彷彿

三重先嗇宮「以米代金」白米助弱勢

新北市三重先嗇宮為配合政府「以米代金」政策，提倡環保、減少空氣汙染，不再提供金紙，全面改用以米代金、以功代金，推廣環保祭祀。鼓勵民眾祭拜時以平安米代替紙錢，強調心誠則靈的祭拜文化新思維，期能逐步減少金

綠議員許淑華喊北市普發2萬 蔣市府酸：跟賴清德溝通過了沒？

首波大罷免案全數未通過，民進黨議員許淑華、何孟樺等，呼籲北市長蔣萬安從善如流，普發2萬元。北市府副發言人葉向媛反擊，若議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。