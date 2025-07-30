三重先嗇宮「以米代金」白米助弱勢

新北市三重先嗇宮為配合政府「以米代金」政策，提倡環保、減少空氣汙染，不再提供金紙，全面改用以米代金、以功代金，推廣環保祭祀。鼓勵民眾祭拜時以平安米代替紙錢，強調心誠則靈的祭拜文化新思維，期能逐步減少金銀紙錢的使用量。廟內設有「以米代金」販賣機，只要投入百元紙鈔，就可以獲得金紙形狀白米，另因應新型消費方式，還可用行動支付方式付款，既流行又環保。

先嗇宮表示，有鑑於許多善信會將「以米代金」白米留下，29日特與三重區公所結合，集結眾善信沒帶回家的白米，透過公所捐贈給弱勢民眾或團體，既環保又做公益，讓這份對環境的愛延續到對人的關懷。

先嗇宮董事長李乾龍表示，三重先嗇宮主祀神農大帝，去年甫滿創立270周年，每年的「三重大拜拜」，總是吸引全國上百尊神將會師，廟方為減少地方衝擊，已將過去常見的炸轎，改為環保鞭炮，希望維持傳統文化之際，也能兼顧地方居民感受。另外新北市府第二行政中心即將進駐，周邊大樓、公寓如雨後春筍建立，為了減少空氣汙染、敦親睦鄰，經過長時間研議後不再燒金，香的部分則已減為1支。

三重區長王坤南表示，感謝先嗇宮響應政府「以米代金」政策，並集合眾善信的愛心，捐贈給三重地區弱勢民眾及團體！讓「以米代金」不僅是提倡環保、減少空氣汙染，更能夠讓弱勢民眾得到照顧及溫暖。

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