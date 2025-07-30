新北後巷變「畫廊」打造童趣打卡景點

新北市水利局在土城頂福里打造「樓頂上的天馬行空」、及板橋東丘里推出「饗宴東丘．滿滿幸福味」主題彩繪，讓原本灰暗老舊的後巷和牆面煥然一新。透過彩繪的巧思與色彩的點綴，整個巷弄變得乾淨、明亮又有活力，彷彿走進童話般的奇幻世界，不但美化環境，也讓居民的生活多了溫暖與幸福感。

水利局表示，土城區頂福里鄰近頂埔國小，彩繪設計以孩子們熟悉的神話與童話故事為靈感，發想出「天馬行空」主題，每位角色都充滿童趣與想像，透過鮮明色彩勾勒出孩子們天馬行空的幻想世界，也為社區注入一抹純真與活力。而板橋區東丘里鄰近熱鬧的埔墘市場，牆面彩繪則以「市場中的熙熙攘攘」為主軸，將日常街景轉化為生動畫面，為社區添上繽紛色彩，也為里民帶來溫馨又精彩的視覺饗宴。

板橋區東丘里里長黃淑姿表示，埔墘市場原本由民宅演變而來，過去污水未接管前常常飄出異味、蚊蟲滋生，困擾不少居民。自從水利局推動民生污水接管後，這些問題已明顯改善，環境變得更舒適乾淨。更棒的是，接管完成的後巷還能結合彩繪美化，透過畫師巧手，讓原本平淡無奇的牆面化身為繽紛奇幻的畫布，大人小孩沉浸在充滿童趣的彩繪世界中，為社區帶來更多笑聲與活力。

水利局長宋德仁補充，截至114年6月底，新北市污水用戶接管戶數已突破125萬戶，接管普及率達70.5%，展現市民對環境改善的高度支持。為營造整潔舒適的生活空間，水利局持續推動後巷牆面彩繪美化，截至目前已累計完成737條巷弄彩繪。透過民眾積極配合接管工程，以及里長踴躍申請參與彩繪計畫，形成「污水接管＋環境美學」的雙重效益，發揮出1加1大於2的整體成果，攜手打造乾淨宜居的優質社區。

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