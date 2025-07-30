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綠議員許淑華喊北市普發2萬 蔣市府酸：跟賴清德溝通過了沒？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安面對媒體堵訪詢問怎麼看許淑華喊出北市應普發現金2萬等言論？蔣萬安簡短回應，苛扣地方補助款，又要地方發錢，人民在看民進黨這次有無真的檢討並面對民意。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安面對媒體堵訪詢問怎麼看許淑華喊出北市應普發現金2萬等言論？蔣萬安簡短回應，苛扣地方補助款，又要地方發錢，人民在看民進黨這次有無真的檢討並面對民意。記者林俊良／攝影

首波大罷免案全數未通過，民進黨議員許淑華、何孟樺等，呼籲北市長蔣萬安從善如流，普發2萬元。北市府副發言人葉向媛反擊，若議員認為台北市應普發，豈不表示更支持中央普發？不知道和賴清德總統溝通過沒有？

另外對於議員何孟樺奉勸蔣萬安不可選前作「普發現金戰神」，選後變「普發現金胡蠅（hôo-sîn）」，葉向媛也質疑議員是稻草人論證，完全打空。

葉向媛說，蔣市長已清楚說出「所得稅」與「財產稅」的不同，或許議員沒有聽懂，因此自己進行了稻草人論證，完全打空。也建議議員多了解中央法制及財稅原則之後，再來評論，否則連戰神都沒當過，直接當胡蠅（hôo-sîn）就不好了。

葉向媛強調，更重要的是，舉輕以明重，若議員認為台北市應該要普發，豈不表示更支持中央普發？不知道議員和賴清德總統、卓榮泰院長溝通過沒有？建議議員先向同黨籍的總統與院長請教並溝通，以實質行動為民發聲。

議員 溝通 北市府

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