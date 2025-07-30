綠議員許淑華喊北市普發2萬 蔣市府酸：跟賴清德溝通過了沒？

首波大罷免案全數未通過，民進黨議員許淑華、何孟樺等，呼籲北市長蔣萬安從善如流，普發2萬元。北市府副發言人葉向媛反擊，若議員認為台北市應普發，豈不表示更支持中央普發？不知道和賴清德總統溝通過沒有？

另外對於議員何孟樺奉勸蔣萬安不可選前作「普發現金戰神」，選後變「普發現金胡蠅（hôo-sîn）」，葉向媛也質疑議員是稻草人論證，完全打空。

葉向媛說，蔣市長已清楚說出「所得稅」與「財產稅」的不同，或許議員沒有聽懂，因此自己進行了稻草人論證，完全打空。也建議議員多了解中央法制及財稅原則之後，再來評論，否則連戰神都沒當過，直接當胡蠅（hôo-sîn）就不好了。

葉向媛強調，更重要的是，舉輕以明重，若議員認為台北市應該要普發，豈不表示更支持中央普發？不知道議員和賴清德總統、卓榮泰院長溝通過沒有？建議議員先向同黨籍的總統與院長請教並溝通，以實質行動為民發聲。