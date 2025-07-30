寄養童舞動回饋社會 新北家扶魅影舞團與長者共享溫情

即使曾在傷痛中成長，只要有愛與陪伴的沃土，孩子依然能茁壯發光。新北市家扶中心魅影舞蹈團14名寄養兒童，今以舞會友，前進華山基金會板橋愛心天使2站感恩茶會，以充滿活力的開場舞及帶動跳陪伴獨居長輩，用行動實踐「施比受更有福」。

舞蹈團成員皆為寄養童，透過舞蹈抒發情緒、建立自信。新北家扶表示，寄養服務為無法在原生家庭成長的兒少提供中、短期照顧環境，至今已推動逾40年。自102年起，中心結合社會資源成立魅影舞團，讓身處逆境的孩子得以透過藝術療癒內在創傷，發掘潛能與熱情。

今日活動除上午與長者互動，下午舞團也前往板橋慈濟回收站，參與環保教育。志工介紹回收分類、資源再生等概念，孩子們化身小記者提問、動手分類，不僅學習守護環境，也從中體會社會參與的意義。五年級的元元（化名）主動訪問志工，三年級的小童（化名）則好奇長輩的日常生活，展現高度參與感。

新北市家扶中心督導范淑芬指出，許多寄養童自幼經歷家庭變故，自我價值感低落，缺乏信任感。藉由舞蹈與團體活動的引導，孩子能練習表達自我，並透過展演建立成就感與自信，「當孩子感受到『我是有價值的』，就是重拾生命力量的起點」。

目前新北市家扶共有98戶寄養家庭，服務130名兒少，其中有48戶已投入寄養服務超過20年。然而，受限於年齡、健康等因素，寄養家庭逐年遞減，成為系統面臨的挑戰。家扶呼籲，歡迎年滿30歲、身心健康、結婚滿2年、具國中以上學歷並有穩定收入與空間的家庭加入寄養行列，為逆境兒童打開另一扇成長之門。