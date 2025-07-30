蔣萬安出席台北文化小旅行達成文化100點成果發表

台北市政府文化局今天上午舉辦 「臺北文化小旅行100點」成果發表會，由蔣萬安市長、文化局長蔡詩萍與風格旅人謝哲青共同出席，在高科技虛擬攝影棚裡沉浸體驗這次文化點之一的「社子島島頭濕地」，透過虛實融合的互動，3人進行一段與台北、文化的對話，並與現場來自不同背景的市民朋友互動，讓大家重新認識台北各種文化面貌及分享在地生命故事。在臺北文化小旅行100處文化點裡，共同開啟一場走進城市、 也走進內心的療癒之旅。

蔣萬安會前面對媒體堵訪詢問怎麼看許淑華喊出北市應普發現金2萬等言論？簡短回應，苛扣地方補助款，又要地方發錢，人民在看民進黨這次有無真的檢討並面對民意。蔣萬安指出，負責收所得稅的是中央，應該要撥補地方補助款的也是中央，「錢和責任都在你身上，但你現在苛扣地方補助款，又要地方發錢」。 台北市長蔣萬安出席「臺北文化小旅行100點」成果發表會。記者林俊良／攝影 「臺北文化小旅行100點」成果發表會，由市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍與風格旅人謝哲青共同出席，3人進行一段與台北、文化的對話，並與現場來自不同背景的市民朋友互動，讓大家重新認識台北各種文化面貌及分享在地生命故事。記者林俊良／攝影