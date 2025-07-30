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蔣萬安出席台北文化小旅行達成文化100點成果發表

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
台北市長蔣萬安面對媒體堵訪詢問怎麼看許淑華喊出北市應普發現金2萬等言論？蔣萬安簡短回應，苛扣地方補助款，又要地方發錢，人民在看民進黨這次有無真的檢討並面對民意。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安面對媒體堵訪詢問怎麼看許淑華喊出北市應普發現金2萬等言論？蔣萬安簡短回應，苛扣地方補助款，又要地方發錢，人民在看民進黨這次有無真的檢討並面對民意。記者林俊良／攝影

台北市政府文化局今天上午舉辦 「臺北文化小旅行100點」成果發表會，由蔣萬安市長、文化局長蔡詩萍與風格旅人謝哲青共同出席，在高科技虛擬攝影棚裡沉浸體驗這次文化點之一的「社子島島頭濕地」，透過虛實融合的互動，3人進行一段與台北、文化的對話，並與現場來自不同背景的市民朋友互動，讓大家重新認識台北各種文化面貌及分享在地生命故事。在臺北文化小旅行100處文化點裡，共同開啟一場走進城市、 也走進內心的療癒之旅。

蔣萬安會前面對媒體堵訪詢問怎麼看許淑華喊出北市應普發現金2萬等言論？簡短回應，苛扣地方補助款，又要地方發錢，人民在看民進黨這次有無真的檢討並面對民意。蔣萬安指出，負責收所得稅的是中央，應該要撥補地方補助款的也是中央，「錢和責任都在你身上，但你現在苛扣地方補助款，又要地方發錢」。

台北市長蔣萬安出席「臺北文化小旅行100點」成果發表會。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安出席「臺北文化小旅行100點」成果發表會。記者林俊良／攝影
「臺北文化小旅行100點」成果發表會，由市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍與風格旅人謝哲青共同出席，3人進行一段與台北、文化的對話，並與現場來自不同背景的市民朋友互動，讓大家重新認識台北各種文化面貌及分享在地生命故事。記者林俊良／攝影
「臺北文化小旅行100點」成果發表會，由市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍與風格旅人謝哲青共同出席，3人進行一段與台北、文化的對話，並與現場來自不同背景的市民朋友互動，讓大家重新認識台北各種文化面貌及分享在地生命故事。記者林俊良／攝影

補助款 蔣萬安 文化局

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