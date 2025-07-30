文化小旅行破百點蔣萬安不藏私 若兩個小時空擋會來這

台北文化小旅行達成100處文化點計畫，台北市長蔣萬安、作家謝哲青及文化局長蔡詩萍今出席記者會。蔣萬安被問到若有2小時的空檔會去哪裡，他透露，會想去當初唸書的政治大學旁的山區步道走走。謝哲青也說，為什麼會選擇出走，就是意識到了家存在的地要和魅力。

文化局介紹，文化小旅行最後一波推出是前衛戍醫院北投分院-向陽心苑、士林203號公園(福德洋圳支線親水區)、萬華茶室文化老街（西園路）、中央藝文公園（蒲添生三美神雕像）等30處，總計達成文化點100處。

記者會中，主持人問到蔣萬安如果有兩個小時的休閒時間會做什麼？他笑說，兩個小時的空檔真的很奢侈，如果有這樣時間會想去兒時記憶、唸書時期的地方走走，像是大學唸政大就很喜歡文山區的幽靜，能讓心情沈澱，走在環山步道到樟山寺，眺望台北盆地，邊喝著茶看夜景。

蔣萬安說，如同文化小旅行的初衷，旅行有時候並非出國、坐飛機到哪裡，在家附近的公園、轉換心情，都是一個非常紓壓的體驗，這次規畫100個景點，用雙腳慢慢走、慢慢看，都是乘載城市的故事和溫度。

作家謝哲青說，為什麼會選擇出走，就是意識到了家存在的地要和魅力，他所創作的「早知道就待在家」書中走入戰區、災區、疫區旅行發生故事，所以才會說旅行是戀家的過程，而戀家則是建構在某處街角、老樹、書店或唱片行所構成的生活圈。

他說，自己平時喜歡找舊書，家中更有10幾到50年前的老書，種種都是串起生活的過去、現在和未來，這也正是文化旅行的核心。

局長蔡詩萍也說，他也是北漂族，在台北待了超過30年也已是他的家，但是透過文化小旅行的點，再度重新認識，「小就是地方不大，但是小可以利用新的距離保持親近。」

他說，記得第一次規畫小旅行的記者會是在古亭的一個老樹下，那是一棵200年歷史的小樹，旁邊的雜貨店可以點上一杯復古飲料，就是短暫的小旅行。