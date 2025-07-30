聽新聞
0:00 / 0:00
蘆洲銀河灣計畫反彈聲浪大 侯友宜表態按法定程序溝通
昨晚新北市府農業、交通、城鄉局長至蘆洲舉辦銀河灣計畫說明會，現場民代及民眾一致反對果菜市場遷移，新北市長侯友宜今市政會議後表示就是藉這機會，跟當地的市民溝通，市民反應意見都會傾聽，面對市民疑慮做好完整說明，所以大家會仔細地溝通。會按照法定程序不斷地溝通，面對大家想法做到更完整。
另媒體詢問外823將舉行重啟核三的公投案，民眾黨主席黃國昌也到新北展開能源政策的宣講，侯友宜說從以前到現在就全力的主張，能源問題是國安問題、經濟問題，更是民生議題，核能絕對是一個選項之一，那面對核三在重啟的過程當中，必須一定要做到核能的安全運轉，這才是最重要首要考慮，只要安全無虞，該重新運轉就重新運轉，核能絕對是我們基載電力的選項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言