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蘆洲銀河灣計畫反彈聲浪大 侯友宜表態按法定程序溝通

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜表示銀河灣計畫會按照法定程序不斷地溝通。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜表示銀河灣計畫會按照法定程序不斷地溝通。記者李定宇／攝影

昨晚新北市府農業、交通、城鄉局長至蘆洲舉辦銀河灣計畫說明會，現場民代及民眾一致反對果菜市場遷移，新北市長侯友宜今市政會議後表示就是藉這機會，跟當地的市民溝通，市民反應意見都會傾聽，面對市民疑慮做好完整說明，所以大家會仔細地溝通。會按照法定程序不斷地溝通，面對大家想法做到更完整。

另媒體詢問外823將舉行重啟核三的公投案，民眾黨主席黃國昌也到新北展開能源政策的宣講，侯友宜說從以前到現在就全力的主張，能源問題是國安問題、經濟問題，更是民生議題，核能絕對是一個選項之一，那面對核三在重啟的過程當中，必須一定要做到核能的安全運轉，這才是最重要首要考慮，只要安全無虞，該重新運轉就重新運轉，核能絕對是我們基載電力的選項。

核能 溝通

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