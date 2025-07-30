快訊

台灣史上第3次海嘯警報！西南、東南部沿海最危險 波高恐達1公尺

高雄爆擄人勒贖！富商3口淪肉票裝水桶押運 遭勒1億…驚險24小時曝光

新莊箱屍命案新進展！死者身分呼之欲出 特徵光頭身障、背部蜘蛛刺青

批新北銀河灣遷建蘆洲「收到200件反對陳情」 內政部：從未同意

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
新北市府昨晚在蘆洲仁愛市民活動中心舉辦「蘆洲銀河灣說明會」。圖／聯合報系資料照
新北市府昨晚在蘆洲仁愛市民活動中心舉辦「蘆洲銀河灣說明會」。圖／聯合報系資料照

新北市政府昨在蘆洲區辦「銀河灣地方說明會」，內政部表示，會上提及三重果菜批發市場計畫遷至蘆洲案公展草案之公園用地部分，中央近期收到200餘件陳情皆是民眾反對遷建意見，由於新北市政府未能具體回應小組委員意見，因此持續審議尚未同意。

內政部國土管理署表示，原三重果菜批發市場重建案前已經內政部審議通過在案。因此，若決議搬遷，原案同意都更的條件就與原審竣不同，市府應釐清全案審定目標、公共設施回饋及公平性，且回應地方關切的各項訴求，並依法提出變更方案，以避免程序不完備，導致影響市民權益及延宕在地發展。

國土署指出，因市府提出三重果菜批發計畫遷建至蘆洲構想，中央近期收到200餘件陳情皆是民眾反對遷建意見，包括反應遷建決策過程不透明、擔憂蘆洲交通繼續惡化，會衝擊生活品質等，為確保當地民眾權益，多次提醒市府應先行補辦公開展覽程序，傾聽地區聲音及收集民眾意見。

國土署表示，但檢視今年7月17日市府提送的三重果菜批發市場重建案續審補充資料，內容仍未依規定具體回應公共設施用地回饋之審查意見外，更完全沒有提及異地重建等規畫。再次提醒市府應本於權責持續與民眾說明及溝通，以凝聚共識，另應完備程序，依法併同舊案提出變更。

三重 內政部 國土署

延伸閱讀

新北浪犬一年認養逾3千隻！退養率2% 專家：同住家人支持很關鍵

蘆洲抗議果菜市場遷入都計案 新北市府：持續溝通

影／蘆洲銀河灣說明會民眾、議員衝突 新北市府：持續溝通

蘆洲南北側案地方說明會 民眾火爆高喊反對

相關新聞

新北浪犬一年認養逾3千隻！退養率2% 專家：同住家人支持很關鍵

前新竹市長林智堅2020年收養浪犬「棕棕」成為市犬，疑出現攻擊行為，隔年被送回動保所，近期掀起棄養、退養討論。如何降低退...

北市南港區待售車占整排機車格罰不到？里長氣炸：居民忍很久了

北市停車格一位難求，不過台北市南港區西新里卻有好整排停車格，疑似遭店家停放待售的微型電動二輪車，長期占用機車格長達逾半年...

新北9處機車練習場免費開放 助準機車族考照不卡關

新北市高灘處設置9處機車練習場免費開放，場地標線比照監理所考照規格，並配置照明設施，提供市民每日早上7時至晚間9時練習不...

文湖線今卡隧道...路網異常最多 蔣萬安下令限期改善

北捷文湖線今上午發生異常有列車卡隧道，導致乘客被關車廂等半小時，後被引導走隧道離開。議員陳宥丞、游淑慧等人要求啟動府級處...

文化小旅行破百點蔣萬安不藏私 若兩個小時空擋會來這

台北文化小旅行達成100處文化點計畫，台北市長蔣萬安、作家謝哲青及文化局長蔡詩萍今出席記者會。蔣萬安被問到若有2小時的空...

蘆洲銀河灣計畫反彈聲浪大 侯友宜表態按法定程序溝通

昨晚新北市府農業、交通、城鄉局長至蘆洲舉辦銀河灣計畫說明會，現場民代及民眾一致反對果菜市場遷移，新北市長侯友宜今市政會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。