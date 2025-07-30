批新北銀河灣遷建蘆洲「收到200件反對陳情」 內政部：從未同意

新北市政府昨在蘆洲區辦「銀河灣地方說明會」，內政部表示，會上提及三重果菜批發市場計畫遷至蘆洲案公展草案之公園用地部分，中央近期收到200餘件陳情皆是民眾反對遷建意見，由於新北市政府未能具體回應小組委員意見，因此持續審議尚未同意。

內政部國土管理署表示，原三重果菜批發市場重建案前已經內政部審議通過在案。因此，若決議搬遷，原案同意都更的條件就與原審竣不同，市府應釐清全案審定目標、公共設施回饋及公平性，且回應地方關切的各項訴求，並依法提出變更方案，以避免程序不完備，導致影響市民權益及延宕在地發展。

國土署指出，因市府提出三重果菜批發計畫遷建至蘆洲構想，中央近期收到200餘件陳情皆是民眾反對遷建意見，包括反應遷建決策過程不透明、擔憂蘆洲交通繼續惡化，會衝擊生活品質等，為確保當地民眾權益，多次提醒市府應先行補辦公開展覽程序，傾聽地區聲音及收集民眾意見。

國土署表示，但檢視今年7月17日市府提送的三重果菜批發市場重建案續審補充資料，內容仍未依規定具體回應公共設施用地回饋之審查意見外，更完全沒有提及異地重建等規畫。再次提醒市府應本於權責持續與民眾說明及溝通，以凝聚共識，另應完備程序，依法併同舊案提出變更。