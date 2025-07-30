8月1日起至年底禁捕禁售抱卵母蟹 違者最高罰15萬

為保育蟳蟹資源，新北市宣布8月1日起至12月31日，禁止捕撈抱卵母蟹，禁止漁船卸下或持有腹甲離身的蟳蟹，亦不得販售抱卵母蟹，新北市漁業處向漁民宣導「捉大放小、不抓抱卵母蟹」保育觀念，違者可依漁業法第65條規定，處3萬元至15萬元以下罰鍰。

蟳蟹是新北市重要經濟漁獲之一，每年8月至12月為多數蟳蟹類繁殖期，此時抱卵母蟹若遭受捕撈，將影響蟳蟹類種群資源量，依據「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」規定，該期間即不得捕撈將卵抱於體外腹側之母蟹（俗稱開花母蟹）。

為避免漁船規避管制措施，將抱卵母蟹腹甲切去，亦禁止漁船卸下或持有腹部未自然連附於胸部腹甲的蟳蟹，好讓抱卵母蟹能於海洋環境中自然繁衍，除繁殖期間禁捕抱卵母蟹，全年禁止捕撈體型過小的蟳蟹，當甲殼寬未滿9公分的鏽斑蟳（俗稱花蟹）、紅星梭子蟹（俗稱三點蟹），及甲殼寬未滿7公分的善泳蟳（俗稱石蟳）皆全年禁捕，確保蟳蟹能生長至具備交配能力的性成熟體型，以利維持族群數量。

新北漁業處提醒，為利蟳蟹資源能夠永續發展，持續向漁民宣導「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」及「捉大放小、不抓抱卵母蟹」觀念，透過漁民主動篩選蟳蟹，將未達法定體長的小螃蟹放回大海，保留體型較大、肉質較好且更具經濟價值的成蟹，讓蟳蟹資源永續發展。