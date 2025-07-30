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新北浪犬一年認養逾3千隻！退養率2% 專家：同住家人支持很關鍵
前新竹市長林智堅2020年收養浪犬「棕棕」成為市犬，疑出現攻擊行為，隔年被送回動保所，近期掀起棄養、退養討論。如何降低退養率，專家建議，認養前最好全家人都來看過，也可多次到動物之家和狗互動，強化人和動物之間的熟悉感。
新北市動保處長楊淑方說，寵物風氣夯，截止今年6月底，新北登記犬隻有18萬9582隻、貓有16萬353隻，為減少棄養流浪動物衍生的社會問題，如何提升犬隻認養率，是近年重點。
楊淑方說，看好里辦公室人氣高，2021年起攜手各行政區里長辦公室設立認養小棧，目前有22名里長響應，有認養小棧專攻貓，部分以狗為主力，帶動領養風氣。
也持續推動創新措施，包含提供犬隻掛鉤訓練，使犬隻習慣佩戴項圈，增加未來被認養的機會，整體統計，新北2024年由民眾認養的犬隻有3775隻，認養率達95%。
楊淑方說，新北近年退養率約2%，認養後會有30天磨合期，退養常見理由是家人反對，因此會建議同住家人都要來看過，或多次到動物之家互動再做決定，深思熟慮後再行動，同住家人都接納非常重要。
對於狗狗會有攻擊行為而退養是否常見？楊淑方說，新北做法是要經過訓練、評估後才開放認養，若已知有攻擊習性，通常不會開放認養。
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