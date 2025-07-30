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新北9處機車練習場免費開放 助準機車族考照不卡關
新北市高灘處設置9處機車練習場免費開放，場地標線比照監理所考照規格，並配置照明設施，提供市民每日早上7時至晚間9時練習不打烊。隨著115年起機車駕照考試難度提高，市府鼓勵備考民眾把握時間，提早練習、盡早考照。
新北高灘處長黃裕斌表示，許多初學者苦無安全練車空間，市府自111年起於板橋、新莊、樹林、三重、永和與三鶯等地設置9處練習場，包含浮洲、光復、西盛、山佳、龍門、二重疏洪道（微風運河旁）、福和、綠寶石與三鶯等場域，便利市民就近使用。
各場地標線與設施比照台北區監理所標準設置，涵蓋直線平衡、二段式轉彎、直角轉彎、變換車道、鐵路平交道等模擬考照項目，適合考生實地演練。現場亦設有照明與休息設施，無需預約即可使用，是準駕駛族備考「神器」。
一名退休體育老師表示，特地帶滿18歲的兒子到三鶯練習場練車，「這裡標線清楚、人潮分流，下午來不太需要排隊，環境安全又能順便散步，是考駕照的好地方。」
高灘處提醒，前往練車者應由持照親友陪同，自備安全帽並遵守練習場規範，切勿高速行駛或進行危險行為，以免影響他人安全。
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