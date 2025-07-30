文湖線列車卡隧道…故障率高 議員籲府級檢討

北捷文湖線昨再出包，上午8時多一列車發生異常，卡在隧道上，乘客受困半小時，無奈摸黑走軌道旁走道才脫困。時逢通勤尖峰，乘客擠爆月台，怨聲載道，逾1小時才恢復正常營運，約8400人受影響。

台北捷運公司對此致歉，初步研判是推進開關元件故障，導致線路異常。台北市長蔣萬安要求北捷限期改善，提出具體作為。

文湖線大直站往動物園站方向一列車上午8時3分發生異常警訊，停在站間隧道裡，因短時間無法排除障礙，站務人員引導198名旅客下車，經由軌道旁維修走道，換搭接駁列車。大直站至松山機場站間單線雙向運行，劍南路站至中山國中站改由公車接駁，直到9時22分才將異常列車移至側軌，夜間拖回機廠檢查。

「煩不煩啊，三天兩頭壞一次。」民眾把矛頭指向蔣萬安，批「文湖線不意外」，要求市府把捷運維護好。

議員陳宥丞說，北捷2015年以來，遇故障或異常停駛紀錄逾800次，文湖線就占近200次，他要求北捷以科學方法找出「異常故障率高」的原因，啟動府級檢討。

「文湖線弱不禁風，遇雨則當。」議員游淑慧說，今年5月22日文湖線列車也因雨卡在軌道上。她要求市府重新評估文湖線硬體，「完整調查、誠實面對；該換就換、該花就花」，別讓文湖線變成「詐湖線」。

北捷指出，文湖線屬自動駕駛系統，只要有異常訊號，列車就會啟動故障自趨安全保護暫停，確保旅客安全。近3年文湖線行車延誤件數呈逐年下降趨勢，前年21件、去年10件，今年迄今6件，將持續精進檢修預防，提升系統穩定度。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥說，文湖線系統異常風險較北捷其他路線高，主因自駕系統、全線高架、不少路段位在雷區。他建議北捷可透過營運技術克服，一是提早發現，評估零件更換年限是否可再提早；二是緊急應變處理，盡量縮短旅客延誤時間。

逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢表示，文湖線開通近30年，已接近一般列車使用年限，故障頻率高也是相當有可能。另外，原始設計為中運量，隨使用者超出原有規畫，也可能加快設備和零件耗損。

他建議可從維修紀錄著手，零件、設備故障有無與當初設定不同，若有，則需調整維修計畫；也可加上AI等新科技輔助，即早判斷零件、設備損耗狀況。