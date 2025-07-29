蘆洲抗議果菜市場遷入都計案 新北市府：持續溝通

新北市府將大台北農產品集貨場及三重果菜市場，納入蘆洲區南北側都市計畫，引居民反彈，認為將嚴重衝擊交通，犧牲逾20萬市民的環境權益。市府今晚說，將持續對話以發展地方。

新北市府今晚在蘆洲區舉辦蘆洲南北側都市計畫說明會，報告規劃的交通、場址選定等計畫內容，盼加速推動都市計畫審議程序，會議逾晚間9時許結束。說明會500個座位坐滿，還有民眾站著聽講。包括民進黨立委林淑芬、市議員顏慰慈、陳啟能，國民黨市議員陳明義、無黨市議員李翁月娥等人與會表達意見。

林淑芬認為，蘆洲都市計畫中不應將三重果菜批發市場等遷入蘆洲，否則將迎來交通末日，造成交通衝擊的毀滅性災難。

她批評，「銀河灣計畫」僅為美化包裝行銷名詞，並非依法規劃的都市計畫，地方需要的是水岸公園，不要「交通地獄」。

林淑芬認為，針對「公園變市場」的重大都市計畫變更，中央要求補辦公開展覽，市府卻不裡，還大談「銀河灣計畫」，根本是騙局。

新北市府城鄉局長黃國峰說，蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案，過程都依照法定程序，並持續報內政部審議，至今仍未核定、未退件。後續如內政部都委會決議，應補辦公開展覽，市府仍將依決議辦理。

至於三重果菜市場的都市計畫，配合果菜市場遷移，市府說，今年已3次併同蘆洲南北側之補充資料，報內政部繼續審議。都市更新事業計畫目前還在審議程序中，未核定任何容積獎勵額度。

交通局長鍾鳴時說，交通配套，以「不同車種分時分流、不同需求停車出入口分流、強化公共運輸」3大原則，確保交通順暢。重型大貨車主要於凌晨時段進出，並銜接堤外道路及台64快速道路，避開市區。

農業局長諶錫輝說，原蘆洲南北側都市計畫就已劃設「批發兼零售市場用地」，市府採納地方建議，將蘆洲的「大台北農產品集貨場」、三重果菜市場，調整至蘆洲捷運機廠西側「公24」土地。

諶錫輝說，將水果、蔬菜兩項重要民生農產，整併於一處市場，提升批發市場機能，方便業者採購。原有公園綠地並沒有減少，反而增加。未來將透過管理手段，讓大貨車不會行經市區。

農業局強調，經審慎選址及整體配套措施，規劃「銀河灣計畫」報內政部至今，內政部僅請市府補充銀河灣論述交通配套，並未反對。日後也將持續與地方溝通，以凝聚共識、促進地方發展。