快訊

影／板橋晚市驚傳砍人 攤商持殺豬刀猛砍債主7刀遭警逮捕

蘆洲抗議果菜市場遷入都計案 新北市府：持續溝通

中央社／ 新北29日電
三重果菜市場遷移地方意見兩極。圖／聯合報系資料照片
三重果菜市場遷移地方意見兩極。圖／聯合報系資料照片

新北市府將大台北農產品集貨場及三重果菜市場，納入蘆洲區南北側都市計畫，引居民反彈，認為將嚴重衝擊交通，犧牲逾20萬市民的環境權益。市府今晚說，將持續對話以發展地方。

新北市府今晚在蘆洲區舉辦蘆洲南北側都市計畫說明會，報告規劃的交通、場址選定等計畫內容，盼加速推動都市計畫審議程序，會議逾晚間9時許結束。說明會500個座位坐滿，還有民眾站著聽講。包括民進黨立委林淑芬、市議員顏慰慈、陳啟能，國民黨市議員陳明義、無黨市議員李翁月娥等人與會表達意見。

林淑芬認為，蘆洲都市計畫中不應將三重果菜批發市場等遷入蘆洲，否則將迎來交通末日，造成交通衝擊的毀滅性災難。

她批評，「銀河灣計畫」僅為美化包裝行銷名詞，並非依法規劃的都市計畫，地方需要的是水岸公園，不要「交通地獄」。

林淑芬認為，針對「公園變市場」的重大都市計畫變更，中央要求補辦公開展覽，市府卻不裡，還大談「銀河灣計畫」，根本是騙局。

新北市府城鄉局長黃國峰說，蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案，過程都依照法定程序，並持續報內政部審議，至今仍未核定、未退件。後續如內政部都委會決議，應補辦公開展覽，市府仍將依決議辦理。

至於三重果菜市場的都市計畫，配合果菜市場遷移，市府說，今年已3次併同蘆洲南北側之補充資料，報內政部繼續審議。都市更新事業計畫目前還在審議程序中，未核定任何容積獎勵額度。

交通局長鍾鳴時說，交通配套，以「不同車種分時分流、不同需求停車出入口分流、強化公共運輸」3大原則，確保交通順暢。重型大貨車主要於凌晨時段進出，並銜接堤外道路及台64快速道路，避開市區。

農業局長諶錫輝說，原蘆洲南北側都市計畫就已劃設「批發兼零售市場用地」，市府採納地方建議，將蘆洲的「大台北農產品集貨場」、三重果菜市場，調整至蘆洲捷運機廠西側「公24」土地。

諶錫輝說，將水果、蔬菜兩項重要民生農產，整併於一處市場，提升批發市場機能，方便業者採購。原有公園綠地並沒有減少，反而增加。未來將透過管理手段，讓大貨車不會行經市區。

農業局強調，經審慎選址及整體配套措施，規劃「銀河灣計畫」報內政部至今，內政部僅請市府補充銀河灣論述交通配套，並未反對。日後也將持續與地方溝通，以凝聚共識、促進地方發展。

內政部 都市計畫

延伸閱讀

影／蘆洲銀河灣說明會民眾、議員衝突 新北市府：持續溝通

蘆洲南北側案地方說明會 民眾火爆高喊反對

林國成昨對總統爆粗口！綠要白「開除黨籍」 民眾黨點3綠委曾飆罵黃國昌

災後防「看不見的毒害」 林淑芬籲：強化石綿廢棄物應對機制

相關新聞

文湖線今卡隧道...路網異常最多 蔣萬安下令限期改善

北捷文湖線今上午發生異常有列車卡隧道，導致乘客被關車廂等半小時，後被引導走隧道離開。議員陳宥丞、游淑慧等人要求啟動府級處...

蘆洲抗議果菜市場遷入都計案 新北市府：持續溝通

新北市府將大台北農產品集貨場及三重果菜市場，納入蘆洲區南北側都市計畫，引居民反彈，認為將嚴重衝擊交通，犧牲逾20萬市民的...

影／蘆洲銀河灣說明會民眾、議員衝突 新北市府：持續溝通

三重果菜市場遷移蘆洲銀河灣，新北市府今天到蘆洲舉行說明會，民眾發言階段，王先生先是詢問農業局長諶錫輝住在哪，諶回答「中和...

蘆洲南北側案地方說明會 民眾火爆高喊反對

新北市府規畫將三重果菜市場遷移到蘆洲銀河灣，地方意見兩極，市府今天舉行地方說明會，強調「不同車種分時分流、不同需求停車出...

九份紅燈籠延續風采 移展新北瑞芳區民廣場

一年一度的「九份紅燈籠祭」日前在懷舊風情濃厚的九份老街圓滿落幕，為讓紅燈籠的美感與文化魅力持續與社區共享，瑞芳區公所特別將其中部分裝置藝術移至瑞芳區民廣場展出，延續節慶氛圍，也讓未能親臨九份的居民和旅人能近距離感受紅燈籠的魅力。

防範登革熱 新北瑞芳清潔隊、衛生所聯手出擊

近期天氣變化劇烈，時而下雨、時而放晴，容易造成戶外容器積水，為病媒蚊孳生提供了絕佳條件，進而提高登革熱疫情風險。為加強社區防疫意識，新北市瑞芳區清潔隊與衛生所今(29)日聯合前往傑魚里展開登革熱孳生源清除及宣導行動，提醒居民落實防疫措施，守護社區健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。