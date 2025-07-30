聽新聞
0:00 / 0:00

三重果菜市場遷蘆洲 藍綠齊反彈

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
有人建議果菜市場移去五股、上前推擠，五股議員陳明義（左）差點和民眾打起來，立委林淑芬（中）上前攔阻。記者葉德正／攝影
有人建議果菜市場移去五股、上前推擠，五股議員陳明義（左）差點和民眾打起來，立委林淑芬（中）上前攔阻。記者葉德正／攝影

新北市府規畫將三重果菜市場遷移納入蘆洲銀河灣計畫，蘆洲人反彈，市府昨晚開地方說明會，藍綠議員一致反對，民眾高舉白旗高喊「詐騙」、「白賊」，場面火爆，高呼「堅決不要銀河灣、要公園」，最後在民眾「撤案」聲中落幕。市府強調計畫結合4公頃水岸跨堤平台，綠地沒有減少反而增加，將持續溝通。

新北市在2004年推出三重果菜市場都案，迄今無共識，為解決果菜市場問題，新北市府2019年推動「異地搬遷」評估選址，隔年選定蘆洲北側區段徵收區整合為「銀河灣計畫」。

農業局指出，蘆洲南北側都市計畫2020年8月報內政部審議，規畫配套改善交通問題，包括基地車輛出入分時分流，重型大貨車於凌晨時段進出，規畫專用匝道連接堤外道路及台64快速道路避開市區，降低市區道路干擾。迄今辦理7場說明會，邀請各界及民意代表共同討論，未有反對意見，且經內政部都委會6次審議，仍未核定、未退件。

「憑什麼蘆洲人要服務三重果菜市場！」立委林淑芬大聲說，市府「蠻幹」，相關容積給超高，比北市京華城還要扯，要求市府依照法定程序再公展。市議員顏蔚慈也說，市府的交通方案連現在的問題都解決不了。

市議員李翁月娥反對果菜市場遷到蘆洲，她認為市府應告知內政部拒絕果菜市場，立刻啟動萬坪醫院計畫。市議員李倩萍則質疑當初三重果菜市場都已經通過原地改建，現在卻要遷到蘆洲？

農業局長諶錫輝說明，當初會有此案，就是為了解決三重果菜市場都更多年無法解決，才想要找另一條出路。他說，民代疑慮包括二重疏洪道關閉等問題，都掌握在計畫裡。城鄉局長黃國峰說，案件還在程序中，會持續協調，包括再公展等意見都會納入。

三重 都市計畫

延伸閱讀

影／蘆洲銀河灣說明會民眾、議員衝突 新北市府：持續溝通

蘆洲南北側案地方說明會 民眾火爆高喊反對

影／蘆洲誇張肇逃車禍！租賃車撞倒斑馬線行人 駕駛趁亂開溜

湧蓮寺部分攤商影響公有建物出入口...撤攤大限將至 市場處：商圈沒消失

相關新聞

文湖線今卡隧道...路網異常最多 蔣萬安下令限期改善

北捷文湖線今上午發生異常有列車卡隧道，導致乘客被關車廂等半小時，後被引導走隧道離開。議員陳宥丞、游淑慧等人要求啟動府級處...

三重果菜市場遷蘆洲 藍綠齊反彈

新北市府規畫將三重果菜市場遷移納入蘆洲銀河灣計畫，蘆洲人反彈，市府昨晚開地方說明會，藍綠議員一致反對，民眾高舉白旗高喊「...

一番賞屢爆藏籤 北市嚴查最重罰10萬

「一番賞」屢爆爭議，台北市法務局本月17日也前往台北地下街抽查3家販售一番賞店家，查有未標明序號及獎籤完全黏貼等缺失，現...

蘆洲抗議果菜市場遷入都計案 新北市府：持續溝通

新北市府將大台北農產品集貨場及三重果菜市場，納入蘆洲區南北側都市計畫，引居民反彈，認為將嚴重衝擊交通，犧牲逾20萬市民的...

影／蘆洲銀河灣說明會民眾、議員衝突 新北市府：持續溝通

三重果菜市場遷移蘆洲銀河灣，新北市府今天到蘆洲舉行說明會，民眾發言階段，王先生先是詢問農業局長諶錫輝住在哪，諶回答「中和...

蘆洲南北側案地方說明會 民眾火爆高喊反對

新北市府規畫將三重果菜市場遷移到蘆洲銀河灣，地方意見兩極，市府今天舉行地方說明會，強調「不同車種分時分流、不同需求停車出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。