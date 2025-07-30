三重果菜市場遷蘆洲 藍綠齊反彈

新北市府規畫將三重果菜市場遷移納入蘆洲銀河灣計畫，蘆洲人反彈，市府昨晚開地方說明會，藍綠議員一致反對，民眾高舉白旗高喊「詐騙」、「白賊」，場面火爆，高呼「堅決不要銀河灣、要公園」，最後在民眾「撤案」聲中落幕。市府強調計畫結合4公頃水岸跨堤平台，綠地沒有減少反而增加，將持續溝通。

新北市在2004年推出三重果菜市場都案，迄今無共識，為解決果菜市場問題，新北市府2019年推動「異地搬遷」評估選址，隔年選定蘆洲北側區段徵收區整合為「銀河灣計畫」。

農業局指出，蘆洲南北側都市計畫2020年8月報內政部審議，規畫配套改善交通問題，包括基地車輛出入分時分流，重型大貨車於凌晨時段進出，規畫專用匝道連接堤外道路及台64快速道路避開市區，降低市區道路干擾。迄今辦理7場說明會，邀請各界及民意代表共同討論，未有反對意見，且經內政部都委會6次審議，仍未核定、未退件。

「憑什麼蘆洲人要服務三重果菜市場！」立委林淑芬大聲說，市府「蠻幹」，相關容積給超高，比北市京華城還要扯，要求市府依照法定程序再公展。市議員顏蔚慈也說，市府的交通方案連現在的問題都解決不了。

市議員李翁月娥反對果菜市場遷到蘆洲，她認為市府應告知內政部拒絕果菜市場，立刻啟動萬坪醫院計畫。市議員李倩萍則質疑當初三重果菜市場都已經通過原地改建，現在卻要遷到蘆洲？

農業局長諶錫輝說明，當初會有此案，就是為了解決三重果菜市場都更多年無法解決，才想要找另一條出路。他說，民代疑慮包括二重疏洪道關閉等問題，都掌握在計畫裡。城鄉局長黃國峰說，案件還在程序中，會持續協調，包括再公展等意見都會納入。