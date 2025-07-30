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一番賞屢爆藏籤 北市嚴查最重罰10萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市一番賞藏籤爭議層出不窮，法務局聯合稽查店家。圖／法務局提供
北市一番賞藏籤爭議層出不窮，法務局聯合稽查店家。圖／法務局提供

「一番賞」屢爆爭議，台北市法務局本月17日也前往台北地下街抽查3家販售一番賞店家，查有未標明序號及獎籤完全黏貼等缺失，現場輔導業者改善。法務局說，近期將配合商業處發動聯合稽查，勸導未改善，最高可處10萬元以下罰鍰，並按次處罰。

台北萬年大樓有玩具店日前被網紅YouTuber孫生爆作假「藏籤」後 ，同家店重新開店又再被爆「藏籤」等爭議頻傳。

「忘了放進去當藉口？」議員陳宥丞說，他接獲民眾陳情，民眾到西門町萬年大樓玩一番賞抽獎，卻始終抽不到高額獎項，警方到場後，店家才從櫃檯拿出第二桶籤筒，幾分鐘內就接連抽出多張AB賞(大獎)，且辯稱「忘了放進去，沒有作弊。」荒謬至極，無法令人信服。

今年3月，商業處推出「一番賞相關遊戲商家指引」，要求業者公開獎項名稱與序號、揭示獎池總籤數與剩餘獎項，抽出結果也應即時更新，但陳宥丞質疑，若沒有落實監督，指引就是白紙一張，「果不其然，藏籤事件又再次爆發」。

法務局表示，有鑑於消費爭議頻仍，近期將配合商業處發動聯合稽查，勸導未改善，將依北市消費者保護自治條例第39條第2項規定，處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並按次處罰；如涉刑事詐欺犯罪者，將另案移送告發。

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