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IPAC「團結挺台共守民主」國際晚宴 8/26台北登場

中央社／ 台北29日電

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）將於8月26日，首度在台北舉辦「團結挺台 共守民主」國際晚宴，屆時將匯聚多國議員等各界人士；IPAC創辦人裴倫德表示，必須團結讓世界看見，守護台灣民主超越黨派、意識形態與國界。

IPAC發布新聞稿指出，IPAC將於8月26日晚間，在台北舉辦首屆台灣國際晚宴。此次晚宴主題為「團結挺台，共守民主」（United for Taiwan: A Night toDefend Democracy），並由Hello Taiwan協辦。

IPAC表示，這場晚宴旨在於國際局勢愈發不明朗的關鍵時刻，凸顯全球團結聲援台灣的重要性，屆時將匯聚來自世界各地與台灣的重量級賓客，包括跨黨派國會議員、台灣名人，以及一位極具份量的國際特別嘉賓。

IPAC提到，活動期間，賓客將有機會聆聽多位長期關注台灣自由與安全的國際國會議員發表演說，並享受精彩表演與交流機會，一同參與國際民主陣線對台灣的堅定支持。

根據IPAC新聞稿，IPAC行政總裁裴倫德（Luke dePulford）表示，這將會是IPAC一場意義非凡的夜晚，在此重要時刻必須團結一致，讓世界看見，守護台灣民主超越黨派、意識形態與國界。

立陶宛國會議員帕維里奧尼斯（ŽygimantasPavilionis，另譯：帕季格）說，台灣在面對威脅時展現出的勇氣，是所有熱愛自由之人的明燈，須以實際行動與國際團結來回應這份勇氣；荷蘭國會議員、IPAC共同主席帕特諾特（Jan Paternotte）表示，台灣不只是區域議題，而是全球民主的試金石，將形塑整個世界的民主走向。

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