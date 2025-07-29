不只永和光復里…林德福罷免案再爆「票數填反」 里長發現即時糾正

新北市永和區罷免案爆出光復里票數填錯風波後，再有類似案例浮出檯面。立委林德福再度揭發，中和區秀成里也發生同意票與不同意票填反情形，由當地里長吳金松當場發現後糾正，他批「選務單位該好好檢討，這樣的選務實在太扯。」

林德福表示，秀成里長吳金松主動向他反映，當日開票時就注意到開票結果與現場觀察有出入，「本來不同意票比較多，怎麼結果卻比較少？是里長夠細心才發現的。」他質疑中選會主導整體選務過程，未能妥善監督，該好好檢討。

秀成里長吳金松指出，當天他全程在場見證開票，主任監察員宣讀票數結果時，他第一時間察覺票數不對勁，立刻出言指出。經重新核對黑板上的登記數字後，才確認確有填錯並做出更正，「這其實是無心之過，但顯示教育訓練不足。」

吳金松表示，這次是因為剛好現場有報告開票結果，才有機會當場發現錯誤，否則可能誤差就被送出去了。他認為，選務人員的培訓必須強化，「怎麼可以這麼馬虎？一人出錯，其他人就都跟著錯。這次有更改就沒事，但萬一差幾票影響結果，誰來負責？」

林德福強調，光復里與秀成里的案例證明問題並非偶發，而是選務流程整體存在缺失。他再次呼籲中選會應誠實面對問題、全面檢討制度與教育訓練，「選舉是民主根本，不能再靠運氣與現場好心人才能避免錯誤。」

新北市選委會副總幹事黃堯章說，若當場有提出已更正，票數正確性應該沒太大問題。

對人力的配置及講習等分工，黃堯章說，選務人員的招募是各公所，工作人員講習是新北市選委會和區公所辦理，選務工作的流程與標準，中央和地方是一致的。目前這2件看起來是單純的選務疏失，因為辛苦了一整天，工作人員到夜間通常已相當疲憊，填寫報告表時出現錯置是無心之過，相信所有工作人員都是公平公正的執行投開票任務。