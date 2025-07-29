影／蘆洲銀河灣說明會 民眾、議員衝突 市府：持續溝通

三重果菜市場遷移蘆洲銀河灣，新北市府今天到蘆洲舉行說明會，民眾發言階段，王先生先是詢問農業局長諶錫輝住在哪，諶回答「中和」，王先生直呼「果菜市場遷到中和好不好」，王先生又指著今天到場的新北市議員陳明義說，乾脆把果菜市場搬到五股好不好，讓陳明義不滿，兩人爆發衝突，場面一度火爆，幸兩人都沒有受傷。

今天也有攤商行口到場對著官員指出，你們有問過我們的意見嗎？三重業績一直都不錯，如果搬到蘆洲，地點這麼小，能夠把所有攤商行口吃下去嗎？她認為三重果菜市場應該原地重建。

也有民眾李先生說，果菜市場搬遷有重大變更，應該再送再公展，三重果菜公司實施者跟地主談不成，就應該直接採公辦都更，否則這麼多攤商行口，塞到三.五公頃裡面，完全不合理。

說明會最後，民眾高喊「撤案、撤案」，活動最後9時結束。

農業局表示，三重果菜批發市場以水果批發為主，蘆洲現有「大台北農產品集貨場」從事蔬菜批發及生熟食零售，原蘆洲南北側都市計畫即已畫設「批發兼零售市場用地」，經採納地方建議調整至蘆洲捷運機廠西側公24土地，面積也從1.98公頃增加至3.5公頃，將水果、蔬菜兩項重要民生農產整併於一處市場，提升批發市場機能方便業者採購。

市府同時結合4公頃水岸跨堤平台，原有公園綠地沒有減少反而增加，未來將透過管理手段，大貨車部份限制從市場東側專用匝道進場及一樓東側右轉離場，透過環堤大道連接國道，不會行經市區。

農業局強調，經審慎選址及整體配套措施規劃銀河灣計畫，自109年向地方多次說明並且經市都委會同意報內政部審議至今，內政部僅請市府補充銀河灣論述交通配套並未反對，市府將參考各方意見持續推動計畫，秉持保障市民權益，凝聚共識、促進地方發展。