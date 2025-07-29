快訊

南部晚間雨勢加劇 17縣市發布豪雨特報「下雨到明午後」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蘆洲銀河灣說明會 民眾、議員衝突 市府：持續溝通

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府今天到蘆洲舉行說明會，民眾與議員發生衝突。記者葉德正／攝影
新北市府今天到蘆洲舉行說明會，民眾與議員發生衝突。記者葉德正／攝影

三重果菜市場遷移蘆洲銀河灣，新北市府今天到蘆洲舉行說明會，民眾發言階段，王先生先是詢問農業局長諶錫輝住在哪，諶回答「中和」，王先生直呼「果菜市場遷到中和好不好」，王先生又指著今天到場的新北市議員陳明義說，乾脆把果菜市場搬到五股好不好，讓陳明義不滿，兩人爆發衝突，場面一度火爆，幸兩人都沒有受傷。

今天也有攤商行口到場對著官員指出，你們有問過我們的意見嗎？三重業績一直都不錯，如果搬到蘆洲，地點這麼小，能夠把所有攤商行口吃下去嗎？她認為三重果菜市場應該原地重建。

也有民眾李先生說，果菜市場搬遷有重大變更，應該再送再公展，三重果菜公司實施者跟地主談不成，就應該直接採公辦都更，否則這麼多攤商行口，塞到三.五公頃裡面，完全不合理。

說明會最後，民眾高喊「撤案、撤案」，活動最後9時結束。

農業局表示，三重果菜批發市場以水果批發為主，蘆洲現有「大台北農產品集貨場」從事蔬菜批發及生熟食零售，原蘆洲南北側都市計畫即已畫設「批發兼零售市場用地」，經採納地方建議調整至蘆洲捷運機廠西側公24土地，面積也從1.98公頃增加至3.5公頃，將水果、蔬菜兩項重要民生農產整併於一處市場，提升批發市場機能方便業者採購。

市府同時結合4公頃水岸跨堤平台，原有公園綠地沒有減少反而增加，未來將透過管理手段，大貨車部份限制從市場東側專用匝道進場及一樓東側右轉離場，透過環堤大道連接國道，不會行經市區。

農業局強調，經審慎選址及整體配套措施規劃銀河灣計畫，自109年向地方多次說明並且經市都委會同意報內政部審議至今，內政部僅請市府補充銀河灣論述交通配套並未反對，市府將參考各方意見持續推動計畫，秉持保障市民權益，凝聚共識、促進地方發展。

三重 攤商

延伸閱讀

獨／太殘忍！黑車綁狗拖行影片瘋傳 新北動保處：最重罰7萬5 終身禁養

影／蘆洲誇張肇逃車禍！租賃車撞倒斑馬線行人 駕駛趁亂開溜

石碇烏塗社區推夏季食農小旅行 品味農村限定夏日風情

三重果菜遷移蘆洲案下周說明會 地方議員串聯反制

相關新聞

蘆洲南北側案地方說明會 民眾火爆高喊反對

新北市府規畫將三重果菜市場遷移到蘆洲銀河灣，地方意見兩極，市府今天舉行地方說明會，強調「不同車種分時分流、不同需求停車出...

文湖線今卡隧道...路網異常最多 蔣萬安下令限期改善

北捷文湖線今上午發生異常有列車卡隧道，導致乘客被關車廂等半小時，後被引導走隧道離開。議員陳宥丞、游淑慧等人要求啟動府級處...

新北永和再爆票數填反爭議 里長即時發現糾正

新北市永和區罷免案爆出光復里票數填錯風波後，再有類似案例浮出檯面。立委林德福再度揭發，中和區秀成里也發生同意票與不同意票...

影／蘆洲銀河灣說明會 民眾、議員衝突 市府：持續溝通

三重果菜市場遷移蘆洲銀河灣，新北市府今天到蘆洲舉行說明會，民眾發言階段，王先生先是詢問農業局長諶錫輝住在哪，諶回答「中和...

九份紅燈籠延續風采 移展新北瑞芳區民廣場

一年一度的「九份紅燈籠祭」日前在懷舊風情濃厚的九份老街圓滿落幕，為讓紅燈籠的美感與文化魅力持續與社區共享，瑞芳區公所特別將其中部分裝置藝術移至瑞芳區民廣場展出，延續節慶氛圍，也讓未能親臨九份的居民和旅人能近距離感受紅燈籠的魅力。

防範登革熱 新北瑞芳清潔隊、衛生所聯手出擊

近期天氣變化劇烈，時而下雨、時而放晴，容易造成戶外容器積水，為病媒蚊孳生提供了絕佳條件，進而提高登革熱疫情風險。為加強社區防疫意識，新北市瑞芳區清潔隊與衛生所今(29)日聯合前往傑魚里展開登革熱孳生源清除及宣導行動，提醒居民落實防疫措施，守護社區健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。