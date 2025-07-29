蘆洲南北側案地方說明會 民眾火爆高喊反對

新北市府規畫將三重果菜市場遷移到蘆洲銀河灣，地方意見兩極，市府今天舉行地方說明會，強調「不同車種分時分流、不同需求停車出入口分流、公共運輸強化」三大原則，確保交通順暢。不過地方議員不論藍綠都全力反對，場面民眾高舉白旗大喊「詐騙」、「白賊」，場面一度火爆，高呼「堅決不要銀河灣、要公園」。

新北市在2004年推出三重果菜市場都市更新案，不過分配方式迄今未獲共識，為解決果菜市場問題，新北市府2019年推動「異地搬遷」綜合評估及區位選址，在2020年選定蘆洲北側區段徵收區，整合為「銀河灣計畫」。

新北市農業局指出，市府推動蘆洲南北側都市計畫，2020年8月報內政部審議，同步規畫交通配套改善原有交通問題，迄今辦理7場說明會，邀請各界及民意代表共同討論，未有反對意見，且經內政部都委會6次審議，仍未核定、未退件。

市府指出，基地出入將採分時分流，重型大貨車主要於凌晨時段進出，並規畫專用匝道連接堤外道路及台64快速道路避開市區，且蘆洲市區自2005年實施大貨車禁行管制，基地與環河路將增設立體匝道，讓車輛直接左轉進入基地，及從基地直捷通往堤外道路，降低市區道路干擾，且基地內停車場則採大貨車、採購車輛及機車分流設計，減少外部交通影響。

同時將強化公共運輸接駁，透過蘆洲捷運線、環狀線北環段、五泰輕軌串聯基地，並優化行人動線，減少私人車輛依賴。

「憑什麼蘆洲人要服務三重果菜市場」立委林淑芬現場指出，銀河灣計畫就是騙局，市府交通替代路線說得很好聽，但只要疏洪道遇到颱風封閉後，這些大貨車又要走去哪？她痛批市府，對此案就是蠻幹，市府作為就是圖利財團，難道蘆洲人是魚肉嗎？且相關容積給超高，比台北市京華城還要扯，要求市府依照法定程序再公展。

「到底什麼時候要辦公展」市議員顏蔚慈說，市府說要搬三重果菜市場，但攤商、行口要說要搬嗎？現行交通方案連現在的問題都解決不了，市府這些規畫未來要引進多少人口進入，還要蓋18層樓，好意思說是替代方案？

市議員李翁月娥表示，她也反對果菜市場遷到蘆洲，不過地方萬坪醫院不要再等了，她認為市府應該直接告知內政部拒絕果菜市場，但立刻啟動萬坪醫院趕快做。

市議員李倩萍則說，目前重點是當初三重果菜市場都已經通過原地改建，市府還發稿當政績大肆宣傳，現在缺說要遷到蘆洲，市府說有經過精密討論，但為何要把菜車五分鐘車程，改到更遠的蘆洲，實在令人無法理解。

市議員黃桂蘭也由代表發言指出，認為三重果菜市場應該在地深耕，蘆洲再蓋東西就沒地方了，堅決反對果菜市場遷入蘆洲。

農業局長諶錫輝指出，今天所有計畫報出去絕對沒有黑箱，相關公園綠地面積都有增加沒有減少，當初會有此案，就是為了解決三重果菜市場都更多年無法解決，才會想要找到另一條出路。

諶錫輝說，對於民代疑慮，二重疏洪道統計一年約三個颱風關閉，還有其他下豪雨部分，都有掌握在裡面。

城鄉局長黃國峰說，所有案件都還在程序中，並沒有黑箱，對於所有人民陳情溝通，都會持續協調，對於後續要再公展等，都會納入意見。