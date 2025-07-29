快訊

南部晚間雨勢加劇 17縣市發布豪雨特報「下雨到明午後」

聽新聞
0:00 / 0:00

蘆洲南北側案地方說明會 民眾火爆高喊反對

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
蘆洲南北側地方說明會，民眾火爆高喊反對。記者葉德正／攝影
蘆洲南北側地方說明會，民眾火爆高喊反對。記者葉德正／攝影

新北市府規畫將三重果菜市場遷移到蘆洲銀河灣，地方意見兩極，市府今天舉行地方說明會，強調「不同車種分時分流、不同需求停車出入口分流、公共運輸強化」三大原則，確保交通順暢。不過地方議員不論藍綠都全力反對，場面民眾高舉白旗大喊「詐騙」、「白賊」，場面一度火爆，高呼「堅決不要銀河灣、要公園」。

新北市在2004年推出三重果菜市場都市更新案，不過分配方式迄今未獲共識，為解決果菜市場問題，新北市府2019年推動「異地搬遷」綜合評估及區位選址，在2020年選定蘆洲北側區段徵收區，整合為「銀河灣計畫」。

新北市農業局指出，市府推動蘆洲南北側都市計畫，2020年8月報內政部審議，同步規畫交通配套改善原有交通問題，迄今辦理7場說明會，邀請各界及民意代表共同討論，未有反對意見，且經內政部都委會6次審議，仍未核定、未退件。

市府指出，基地出入將採分時分流，重型大貨車主要於凌晨時段進出，並規畫專用匝道連接堤外道路及台64快速道路避開市區，且蘆洲市區自2005年實施大貨車禁行管制，基地與環河路將增設立體匝道，讓車輛直接左轉進入基地，及從基地直捷通往堤外道路，降低市區道路干擾，且基地內停車場則採大貨車、採購車輛及機車分流設計，減少外部交通影響。

同時將強化公共運輸接駁，透過蘆洲捷運線、環狀線北環段、五泰輕軌串聯基地，並優化行人動線，減少私人車輛依賴。

「憑什麼蘆洲人要服務三重果菜市場」立委林淑芬現場指出，銀河灣計畫就是騙局，市府交通替代路線說得很好聽，但只要疏洪道遇到颱風封閉後，這些大貨車又要走去哪？她痛批市府，對此案就是蠻幹，市府作為就是圖利財團，難道蘆洲人是魚肉嗎？且相關容積給超高，比台北市京華城還要扯，要求市府依照法定程序再公展。

「到底什麼時候要辦公展」市議員顏蔚慈說，市府說要搬三重果菜市場，但攤商、行口要說要搬嗎？現行交通方案連現在的問題都解決不了，市府這些規畫未來要引進多少人口進入，還要蓋18層樓，好意思說是替代方案？

市議員李翁月娥表示，她也反對果菜市場遷到蘆洲，不過地方萬坪醫院不要再等了，她認為市府應該直接告知內政部拒絕果菜市場，但立刻啟動萬坪醫院趕快做。

市議員李倩萍則說，目前重點是當初三重果菜市場都已經通過原地改建，市府還發稿當政績大肆宣傳，現在缺說要遷到蘆洲，市府說有經過精密討論，但為何要把菜車五分鐘車程，改到更遠的蘆洲，實在令人無法理解。

市議員黃桂蘭也由代表發言指出，認為三重果菜市場應該在地深耕，蘆洲再蓋東西就沒地方了，堅決反對果菜市場遷入蘆洲。

農業局長諶錫輝指出，今天所有計畫報出去絕對沒有黑箱，相關公園綠地面積都有增加沒有減少，當初會有此案，就是為了解決三重果菜市場都更多年無法解決，才會想要找到另一條出路。

諶錫輝說，對於民代疑慮，二重疏洪道統計一年約三個颱風關閉，還有其他下豪雨部分，都有掌握在裡面。

城鄉局長黃國峰說，所有案件都還在程序中，並沒有黑箱，對於所有人民陳情溝通，都會持續協調，對於後續要再公展等，都會納入意見。

三重 議員

延伸閱讀

影／蘆洲誇張肇逃車禍！租賃車撞倒斑馬線行人 駕駛趁亂開溜

石碇烏塗社區推夏季食農小旅行 品味農村限定夏日風情

三重果菜遷移蘆洲案下周說明會 地方議員串聯反制

翻新30年老屋今重新開張 蘆洲永平圖書分館化身療癒閱讀空間

相關新聞

蘆洲南北側案地方說明會 民眾火爆高喊反對

新北市府規畫將三重果菜市場遷移到蘆洲銀河灣，地方意見兩極，市府今天舉行地方說明會，強調「不同車種分時分流、不同需求停車出...

文湖線今卡隧道...路網異常最多 蔣萬安下令限期改善

北捷文湖線今上午發生異常有列車卡隧道，導致乘客被關車廂等半小時，後被引導走隧道離開。議員陳宥丞、游淑慧等人要求啟動府級處...

影／蘆洲銀河灣說明會 民眾、議員衝突 市府：持續溝通

三重果菜市場遷移蘆洲銀河灣，新北市府今天到蘆洲舉行說明會，民眾發言階段，王先生先是詢問農業局長諶錫輝住在哪，諶回答「中和...

九份紅燈籠延續風采 移展新北瑞芳區民廣場

一年一度的「九份紅燈籠祭」日前在懷舊風情濃厚的九份老街圓滿落幕，為讓紅燈籠的美感與文化魅力持續與社區共享，瑞芳區公所特別將其中部分裝置藝術移至瑞芳區民廣場展出，延續節慶氛圍，也讓未能親臨九份的居民和旅人能近距離感受紅燈籠的魅力。

防範登革熱 新北瑞芳清潔隊、衛生所聯手出擊

近期天氣變化劇烈，時而下雨、時而放晴，容易造成戶外容器積水，為病媒蚊孳生提供了絕佳條件，進而提高登革熱疫情風險。為加強社區防疫意識，新北市瑞芳區清潔隊與衛生所今(29)日聯合前往傑魚里展開登革熱孳生源清除及宣導行動，提醒居民落實防疫措施，守護社區健康。

環境美化再升級 新北汐止北山里內溝溪堤防牆面重新粉刷

汐止區北山里段的內溝溪防汛道路，長期以來，路邊長期遭人佔用停車，還有亂丟垃圾，環境髒亂，在幾次的會勘協調後，沿路已經規劃路邊汽車停車格，整頓停車秩序，只是堤防牆面髒污，難免影響景觀，所以新北市政府水利局也協助重新整理上漆美化，讓整體環境更好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。