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方相舞團西班牙巡演 紅燈籠與跳鼓陣吸睛獲喝采

中央社／ 新北29日電

新北市方相舞蹈團今天表示，日前參加西班牙藝術節，展演客家風情、節慶的民族樂舞，展現台灣藝術文化之美。並以九份紅燈籠、宮廟小神衣、鶯歌陶瓷、文山包種茶，展現觀光特色。

新北市方相舞蹈團團長羅媖芳表示，應聯合國教科文組織的諮詢團體「國際民俗藝術節協會」（C.I.O.F.F.），及「CIOFF 藝術節協會台灣分會」邀請，參加西班牙第44屆埃斯特雷馬杜拉 Extremadura國際藝術節巡演，分別在巴達霍斯市（Badajoz）大劇院、芬特坎托斯（Fuente de Cantos）、卡塞雷斯省托雷奧爾加斯（Torreorgaz）市鎮等地，踩街與演出、交流舞蹈。

團長羅媖芳告訴中央社記者，除主場演出也前往周邊城市巡演，並與愛爾蘭、葡萄牙、烏茲別克、西班牙等藝術團體交流各國的文化。台灣舞團以舞獅、跳鼓陣與當地民眾、兒童、各國舞者、樂手交流。舞團於25日回台。

她說，演出過程，主持人多次詳細介紹台灣風土民情，藝術節主席愛德華多．費爾南德斯（ EDUARDOFERNANDEZ）肯定台灣舞蹈團在古典、民間舞蹈的精湛演出，希望有機會再次到西班牙巡演。

羅媖芳說，「歡慶佳節」舞碼由舞獅、燈籠呈現年節歡樂氣氛，踩街時，舞獅獲得當地民眾的驚喜與逗趣。「跳鼓陣」等傳統民俗呈現廟會熱鬧景象，以及民族傳統樂器，都引起外國舞者的興趣。不少觀眾索取國旗貼紙，與象徵祈福的「小神衣」禮物。

羅媖芳表示，中華民國駐西班牙代表處副代表張自信、代表處文化組組長張祐瑄，特地會見團員，並肯定在國際舞台展現台灣藝術文化的軟實力。舞團致贈鶯歌陶瓷與文山包種茶給巴達霍斯市長伊格納西奧．格拉格拉（Ignacio Gragera）。

西班牙 藝術節

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