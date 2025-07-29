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任期2年多 立委廖先翔續拼地方交通建設

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
廖先翔將繼續為地方拼民生、顧經濟、爭取地方建設。 圖／觀天下有線電視提供
廖先翔將繼續為地方拼民生、顧經濟、爭取地方建設。 圖／觀天下有線電視提供

投開票結束，立法委員廖先翔除了感謝民眾的支持，讓他可以繼續在立法院打拼之外，在這一屆還有2年多任期的時間裡，他也表示將持續爭取地方建設，包括緊盯汐止捷運以及汐科火車站、汐止火車站改善工程等等。

立法委員廖先翔表示，先謝謝所有七星區的民眾，讓自己能夠在立法院繼續為地方拼民生、顧經濟、爭取地方建設，這次的罷免案造成了社會許多的分歧，但選完分歧過後，就是團結國家的時刻，後續在兩年多的任期，會繼續努力打拼，尤其地方的建設，包括汐止捷運工程的進度，或是崇德、保長坑的社會住宅或是高速公路拓寬、匝道的改善等等，都是後續要再努力的方向。

廖先翔提到，汐止捷運的汐東線現在已經正式動工了，後續會先從同興路開始施作大家看的到的主體工程，另外，基隆捷運的部分，汐止到基隆的細部設計也已經上網公開招標，決標了，後續會持續協助地方政府跟中央爭取基本設計的核定。另外，短期內大家還是以火車為主要通勤的交通運輸工具，包括選前承諾大家的汐止火車站電梯、無障礙的改善工程，以及汐科火車站增設出入口工程以及汐科站的漏水改善問題等等，或是在瑞芳四腳亭車站的無障礙電梯，之前也停擺很久，最近已經招標將進行改善工程、瑞芳車站的改造等，這些也會持續緊盯鐵道公司盡速完成，將大眾運輸品質提升。

汐止 火車站 基隆捷運

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