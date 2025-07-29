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環境美化再升級 新北汐止北山里內溝溪堤防牆面重新粉刷

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
內溝溪防汛道路規劃停車格、增設路燈，堤防牆面也進行整理、油漆，讓整體環境看起來更好。 圖／觀天下有線電視提供
內溝溪防汛道路規劃停車格、增設路燈，堤防牆面也進行整理、油漆，讓整體環境看起來更好。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區北山里段的內溝溪防汛道路，長期以來，路邊長期遭人佔用停車，還有亂丟垃圾，環境髒亂，在幾次的會勘協調後，沿路已經規劃路邊汽車停車格，整頓停車秩序，只是堤防牆面髒污，難免影響景觀，所以新北市政府水利局也協助重新整理上漆美化，讓整體環境更好。

北山里長林徵熊指出，北山里段的內溝溪防汛道路，土地是屬於台北市水利局的管轄，後來在當里長有辦理會勘，在經過大家討論後，交給了新北市維管，之前是真的很髒亂，包括堤防牆壁以及汽車都亂停，A、B車在輪流停佔位子，後來請相關單位協助，將防汛道路沿線都規劃好公有路邊停車格，還有增設路燈。

林徵熊提到，最近新北市政府水利局則是針對華城橋到彩虹橋這一段的堤防牆面進行整理、油漆，整體環境看起來更好，這一段路一大早都有很多里民在走，看到這一段都說環境衛生、綠美化做的很好。現在先做一段，後續會再努力爭取，希望如果經費許可，能夠進一步彩繪，還有第二階段能針對另一側也就是華城橋往加油站，防汛道路後半段，也能先油漆粉刷，因為，早上、下午都有附近居民會走防汛道路休閒散步，希望整理好提供更好的環境。

汐止 水利局

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