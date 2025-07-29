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台北青年高峰會登場 蔣萬安盼啟動改變的力量

中央社／ 台北29日電
台北市市長蔣萬安出席「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會」，會前接受媒體訪問。聯合報系記者林伯東／攝影
台北市市長蔣萬安出席「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會」，會前接受媒體訪問。聯合報系記者林伯東／攝影

北市青年局今天舉辦「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會」。市長蔣萬安說，期待來自超過40座城市的青年領袖，帶著創意、改變世界的決心，一同啟動改變的力量。

台北市青年局首次舉辦「2025 Global InnoYouthSummit 台北青年高峰會—國際青年創未來」，共邀請來自全球逾40座城市、超過150名國內外青年學子、創新創業家、社會行動者與產官學代表與會。

蔣萬安致詞時說，「台北青年高峰會」不只是一場活動，更是一個平台、一場對話、一個行動的火花，期望來自超過40座城市的青年領袖帶著創意，也帶著想要改變世界的決心，一同啟動改變的力量。

青年局說，這是一場跨越國界與世代的國際青年對話。蔣萬安特地介紹與會講者，包含前NASA工程師Janelle Wellons，將提醒青年勇於把握機會，不要害怕失敗；從台北走向哈佛的Nancy Chang，利用科技與母職影響超過10萬個家庭。

蔣萬安說，還有來自不丹的 Phuntsho Namgay，將分享永續與幸福如何攜手並進；以及曾是建國中學交換學生的Stephen，將提醒青年「青春不是暖場，而是主場。」

他說，台北市是一座「一起前進」的城市，可經由30分鐘免費騎乘的YouBike探索台北，NVIDIA也將在此設立新的海外總部，台北正在邁向成為一座融合科技、永續與創新的未來城市，從今天起「台北是世界的朋友」，與會者都是「台北之友」，希望能將台北的精神帶回，未來訪台繼續合作、連結與前進。

青年 北市 蔣萬安

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