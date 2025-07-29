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防範登革熱 新北瑞芳清潔隊、衛生所聯手出擊
近期天氣變化劇烈，時而下雨、時而放晴，容易造成戶外容器積水，為病媒蚊孳生提供了絕佳條件，進而提高登革熱疫情風險。為加強社區防疫意識，新北市瑞芳區清潔隊與衛生所今(29)日聯合前往傑魚里展開登革熱孳生源清除及宣導行動，提醒居民落實防疫措施，守護社區健康。
清潔隊與志工們針對常見的積水容器如水桶、花盆底盤、帆布凹陷處及廢棄容器進行全面清理與刷洗，並向居民宣導「巡、倒、清、刷」四字訣的重要性。瑞芳區清潔隊長蔡培民表示，防治登革熱大家一定要養成定期檢查家戶環境的好習慣，特別是雨後更要加強清理，才能有效預防疫情發生。
傑魚里長周清標表示，今天特別動員了近30位志工參與，雖然現場遭遇強降雨，志工們依然穿著雨衣、不畏風雨投入清潔行動，深入社區空地、巷弄與菜園一帶，清除積水容器、翻倒廢棄瓶罐，全力阻絕病媒蚊孳生機會。
瑞芳區衛生所護理長練淑梅也表示，登革熱防治是一場全民運動，唯有每戶都做到確實清潔，社區才能安全。如經查發現家中或周邊環境未落實孳生源清除者，將依法開罰。
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