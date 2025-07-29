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九份紅燈籠延續風采 移展新北瑞芳區民廣場

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
九份紅燈籠移至瑞芳區民廣場，吸引不少民眾駐足欣賞與拍照。 圖／觀天下有線電視提供
九份紅燈籠移至瑞芳區民廣場，吸引不少民眾駐足欣賞與拍照。 圖／觀天下有線電視提供

一年一度的「九份紅燈籠祭」日前在懷舊風情濃厚的九份老街圓滿落幕，為讓紅燈籠的美感與文化魅力持續與社區共享，瑞芳區公所特別將其中部分裝置藝術移至瑞芳區民廣場展出，延續節慶氛圍，也讓未能親臨九份的居民和旅人能近距離感受紅燈籠的魅力。

今年度的「九份紅燈籠祭」活動自6月中旬展開，展期共一個月，活動以象徵平安、團圓與祝福的紅燈籠妝點整條九份老街，吸引大量國內外遊客造訪，夜間燈光點亮山城更成為熱門拍照打卡景點。

九份紅燈籠祭落幕後，部分紅燈籠裝置移展至區民廣場，便為區民廣場增添濃厚節慶與藝術氣息，尤其入夜後，燈籠點亮時如同為城市披上一層溫暖的紅光，引起不少民眾駐足欣賞與拍照。

瑞芳區長楊勝閔也表示，九份紅燈籠祭近年已逐漸成為山城重要的文化觀光品牌，不僅活絡地方經濟，也讓九份在保有懷舊風情的同時，透過藝術與文化結合，打造更多可延續的活動亮點，讓瑞芳不只是旅遊的中繼點，更是值得停留的生活城市。

九份 紅燈 瑞芳

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