進口10組歐洲專業器材 八里公所設戶外健身房
新北市八里區公所在商三綠帶規畫八里體健綠帶，區長林銚傑說，疫情過後民眾的運動型態改變，健身人口也逐年增加。八里區內公園已有兒童遊戲場、長輩體健設施，這次戶外健身空間由議員鄭宇恩提案建議施作，作為八里區青壯年族群鍛鍊場所。
八里公所指出，體健綠帶共設置10組歐洲原裝進口的專業器材，包括站姿胸部推舉、肩部推舉、蝴蝶機、輕量啞鈴、背部下拉、二頭肌彎舉、蹲舉、小腿訓練、硬舉、腿部彎曲等，針對不同肌群、提供多樣訓練強度，適合15歲到80歲全齡民眾，符合歐美戶外健身設施安全標準，可安心使用。
八里區公所表示，每組器材旁皆設有清楚的操作說明與使用指引，設置QR Code可掃描連結至教學影片，影片中有專業教練示範操作動作，協助民眾了解正確使用方式，避免運動傷害。公所也安排教練定時指導，提供專業諮詢，讓使用者依自身狀況調整訓練內容，達到最佳運動效果。
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