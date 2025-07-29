進口10組歐洲專業器材 八里公所設戶外健身房

新北市八里區公所在商三綠帶規畫八里體健綠帶，區長林銚傑說，疫情過後民眾的運動型態改變，健身人口也逐年增加。八里區內公園已有兒童遊戲場、長輩體健設施，這次戶外健身空間由議員鄭宇恩提案建議施作，作為八里區青壯年族群鍛鍊場所。

八里公所指出，體健綠帶共設置10組歐洲原裝進口的專業器材，包括站姿胸部推舉、肩部推舉、蝴蝶機、輕量啞鈴、背部下拉、二頭肌彎舉、蹲舉、小腿訓練、硬舉、腿部彎曲等，針對不同肌群、提供多樣訓練強度，適合15歲到80歲全齡民眾，符合歐美戶外健身設施安全標準，可安心使用。