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文湖線故障通勤族怨聲起 蔣萬安：已請北捷說明

中央社／ 台北29日電
台北市市長蔣萬安。聯合報系記者林伯東／攝影
台北市市長蔣萬安。聯合報系記者林伯東／攝影

今早上班尖峰時間，北捷文湖線發生異常，通勤族困車廂或月台，怨聲起。北捷統計受影響8400人。北市長蔣萬安下午受訪時說，已請捷運公司說明，早上也在第一時間即刻做處理。

北捷文湖線今早上班尖峰時段，列車發生異常，通勤族或困車廂，或擠滿月台無法準時上班，相關影片上傳網路，怨聲起。

蔣萬安下午出席台北青年高峰會，媒體堵訪提問時表示：「我已經請捷運公司出來說明，早上的時候也在第一時間、即刻做了處理。」

稍早的應變處理方面，北捷說，行控中心首先緊急調度1部列車，接駁異常列車上的198名旅客，由站務人員引導，經道旁維修走道換搭接駁列車；待旅客安全離開後，採用電聯車聯結方式，將異常列車移到側軌，今天上午9時22分恢復正常營運，處理時間約52分鐘。

北捷重申，這次異常中途提前出站或已進站不搭乘的旅客，都可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。

停車原因為何，北捷說，維修人員初步研判，是推進開關元件故障導致線路異常，列車隨即因自趨安全設計自動停車，期間短暫影響車廂照明後隨即恢復，待夜間調回機廠檢查，並視結果展開車隊專案體檢。

北捷重申，文湖線屬於自動駕駛系統，安全要求高，只要有異常訊號，列車就會因故障自趨安全保護而暫停，以確保旅客安全。

台北市政府副發言人葉向媛說，文湖線近10年來延誤事件統計數據顯示持續改善中，包含民國104年45次、105年43次、106年41次、107年46次、108年29次、109年33次、110年20次、111年28次、112年21次、113年10次、114年6次。

北捷 蔣萬安

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