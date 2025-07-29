北市修正新建建築物綠化實施規則 115年1月施行

台北市新建建築物綠化實施規則今天經市政會議修正通過，台北市建管處說，為確保申設單位有足夠時間準備，緩衝期間自明年1月施行，完成降溫城市計畫法令架構最後一塊拼圖。

建管處下午透過新聞稿表示，為減緩都市熱島效應，有效降低體感溫度，台北市都發局自民國113年11月12日發布「台北市開發基地體感降溫專案」細部計畫案，提出體感降溫減碳、建築能效降碳及密集綠覆固碳等3策略。

立體綠化設施構造型式則訂於台北市新建建築物綠化實施規則，並於今天經市政會議修正通過。

建管處長虞積學表示，本次配合細部計畫修正現行各類建築基地內，法定空地、建築物本體及屋頂平台的綠化設施等相關規範，新訂「綠容率」增加遮蔭效果，減緩都市熱島效應；「等效綠覆面積」為透過植栽遮蔭係數計算綠容率。

「立體綠化設施」則規定設置於陽台或露台外緣，深度不得大於2公尺，其中立體綠化設施綠覆面積應達90%以上及相關結構安全等規定，估計每年可增加5萬平方公尺立體綠化設施及1.5萬棵喬木，有效達成體感降溫攝氏2度目標。

建管處提到，本次「新建物綠化實施規則」屬全案修正，考量建照申請前期，需經起造人與設計人就建築設計進行整合，且都更案件期程較為冗長，為避免影響建築設計與配置涉及參與者權益，並與建照申請內容一致，確保申設單位有足夠時間預為準備，法令公布後，緩衝期間自明年1月1日施行。

此外，若建案有提前適用新修法意願，也可立即適用。