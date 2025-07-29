北捷文湖線狂出包 學者點出三大關鍵：自駕、高架、落雷區

台北捷運文湖線今天又出狀況，通勤族怨聲載道，捷運公司經查是推進開關元件故障致線路異常。學者指出，文湖線是自駕、高架又在雷區，狀況確實較多，另點出民眾習慣沒出狀況的北捷，因此對北捷的營運要求也較高。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，文湖線的系統異常風險較北捷其他路線來得高、狀況也比較多，主因是為自駕系統、全線採高架，加上不少路段位在雷區如木柵，使得系統一旦偵測異常，會因為安全的考量讓列車暫停。

他指出，地下化、高運量的路線較不受天候影響，只怕淹水；反觀文湖線的電子元件都在高架，下雨或打雷等天候變化也都會影響系統可靠度，狀況確實會比較多，但頻率是否真的算高，則要與全世界類似系統進行比較。

對於外界認為文湖線出包頻率高，鄭永祥認為是民眾已經習慣沒出狀況的北捷，因此對北捷的營運要求也較高。他強調，文湖線的安全是沒問題，但系統異常會造成旅客不便，建議北捷仍可透過營運技術來克服。

他說，一是提早發現、增加可靠度，例如偵測元件有些異常，是不是就要趕快介入處理，或進行可靠度分析，評估零件更換年限是否可再提早，避免異常發生次數過於頻繁；二是疏運旅客的緊急應變處理，今日處理時間50多分鐘，可以再優化，應盡量縮短因系統異常所產生的旅客延誤時間。