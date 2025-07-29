NASA工程師也來了！首辦青年高峰會 蔣萬安盼「要有改變世界決心」

北市青年局今舉辦首屆台北青年高峰會，更邀請NASA、不丹國家創投相關經歷者擔任講者，市長蔣萬安下午出席高峰會也宣示將實踐台北青年「在地國際化」策略目標，希望透過這些特殊職業者與青年交流，激盪出更多創意火花。

青年局今舉辦首屆高峰會並以國際青年創未來為題，邀請全球逾 40座城市、超過150名國內外青年、創業家、社會行動者與產官學代表齊聚一堂，涵蓋「國際領導」、「創新動能」、「公共參與」與「科技福祉」四大面向主題，並邀請自NASA、MIT、哈佛、IDEO、不丹國家創投、Techstars等機構的國際講者與青年分享相關過程。

市長蔣萬安下午也出席活動表示，今天不只是一場活動，更是一個平台、一場對話、一個行動火花，邀請超過40座城市青年領袖，期待大家帶著創意、也帶著想要改變世界的決心，台北正邁向一座融合科技、永續與創新未來城市，需要充滿吸引青年的魅力、以及打造支持青年追夢的舞台，這也是他上任後推動成立青年局的重要原因。

高峰會此次也邀請ASA前工程師及現任ispace太空任務指揮官Janelle Wellons擔任開場講師，分享自己投入國際太空新創的經歷，Janelle除向青年分享不要害怕失敗，而是要從失敗中學到經驗，「勇於向各種機會說YES」，Janelle也將自己過去NASA經歷照片、服裝拿出來與大眾分享，就連蔣萬安看到也直呼「酷！」