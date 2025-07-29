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NASA工程師也來了！首辦青年高峰會 蔣萬安盼「要有改變世界決心」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市市長蔣萬安（後排中）下午出席「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會」，本次高峰會吸引來自全球40多座城市、超過150名青年學子、創業家與產官學代表齊聚一堂。記者林伯東／攝影
台北市市長蔣萬安（後排中）下午出席「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會」，本次高峰會吸引來自全球40多座城市、超過150名青年學子、創業家與產官學代表齊聚一堂。記者林伯東／攝影

北市青年局今舉辦首屆台北青年高峰會，更邀請NASA、不丹國家創投相關經歷者擔任講者，市長蔣萬安下午出席高峰會也宣示將實踐台北青年「在地國際化」策略目標，希望透過這些特殊職業者與青年交流，激盪出更多創意火花。

青年局今舉辦首屆高峰會並以國際青年創未來為題，邀請全球逾 40座城市、超過150名國內外青年、創業家、社會行動者與產官學代表齊聚一堂，涵蓋「國際領導」、「創新動能」、「公共參與」與「科技福祉」四大面向主題，並邀請自NASA、MIT、哈佛、IDEO、不丹國家創投、Techstars等機構的國際講者與青年分享相關過程。

市長蔣萬安下午也出席活動表示，今天不只是一場活動，更是一個平台、一場對話、一個行動火花，邀請超過40座城市青年領袖，期待大家帶著創意、也帶著想要改變世界的決心，台北正邁向一座融合科技、永續與創新未來城市，需要充滿吸引青年的魅力、以及打造支持青年追夢的舞台，這也是他上任後推動成立青年局的重要原因。

高峰會此次也邀請ASA前工程師及現任ispace太空任務指揮官Janelle Wellons擔任開場講師，分享自己投入國際太空新創的經歷，Janelle除向青年分享不要害怕失敗，而是要從失敗中學到經驗，「勇於向各種機會說YES」，Janelle也將自己過去NASA經歷照片、服裝拿出來與大眾分享，就連蔣萬安看到也直呼「酷！」

青年局長周羿希也說，Janelle資歷背景相當豐富，希望透過她的勉勵讓年輕人看到職涯發展並非一種路徑，即使曾是NASA工程師，之後也可以從事不一樣的事情，不希望青年侷限於一種道路，利用圓桌形式高峰會與其他青年領袖互動，就是希望他可以走出許多不同的道路。

台北市市長蔣萬安（右）下午出席「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會」，現場參觀互動展攤，展示太空科技、AI 工藝、STEAM 教育等成果。記者林伯東／攝影
台北市市長蔣萬安（右）下午出席「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會」，現場參觀互動展攤，展示太空科技、AI 工藝、STEAM 教育等成果。記者林伯東／攝影
台北市市長蔣萬安（中）下午出席「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會」，現場參觀互動展攤，展示太空科技、AI 工藝、STEAM 教育等成果。記者林伯東／攝影
台北市市長蔣萬安（中）下午出席「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會」，現場參觀互動展攤，展示太空科技、AI 工藝、STEAM 教育等成果。記者林伯東／攝影
台北市市長蔣萬安下午出席「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會」致詞。記者林伯東／攝影
台北市市長蔣萬安下午出席「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會」致詞。記者林伯東／攝影

NASA 青年 蔣萬安

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