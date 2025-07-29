文湖線今卡隧道...路網異常最多 蔣萬安下令限期改善

北捷文湖線今上午發生異常有列車卡隧道，導致乘客被關車廂等半小時，後被引導走隧道離開。議員陳宥丞、游淑慧等人要求啟動府級處理，並重新評估硬體設備。市長蔣萬安也在第一時間要求北捷務必限期改善，提具體作為。

北市府副發言人葉向媛表示，根據北捷數據顯示，文湖線從104年一年有45起的延誤事件，持續改善，到去年一年延誤事件是10起；不過即使如此，今天早上的事件造成民眾的不便，蔣萬安市長也在第一時間要求台北捷運公司，務必要限期改善，並且提出具體的作為，向市長回報。

北市府也調出文湖線近10年延誤事件統計，104有45次、105年43次、106年41次、107年46次；到108年降至29次、109年33次、110年20次、111年28次、112年有21次，至於去年文湖線有紀錄的延誤事故為10次，今年至今則為6次。