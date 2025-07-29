中和板南路、新店能仁街橋下機車停車場8/1起啟用
新北市中和區板南路及新店區能仁街橋下2處機車平面停車場將於8月1日起營運，共計277格機車停車位，歡迎有停車需求的市民朋友多加使用。
交通局停車管理科長吳清哲表示，中和區板南路機車停車場屬於財政部國有財產署土地，因周圍多為商辦大樓、停車需求大，且距離捷運環狀線中原站僅3分鐘路程，為有效利用公有土地，由交通局依地方停車需求與國有財產署合作闢建為平面停車場，並與位於新店區北宜路1段39巷新闢的能仁街橋下機車停車場，均導入智慧停管設備以及24小時的監控管理、重新規劃停車空間，提升停車服務。
吳清哲科長指出，中和區板南路機車停車場計有165格機車停車位，機車臨停當日每次20元、月票300元；新店區能仁街橋下機車平面停車場計有112格機車停車位，機車臨停當日每次10元、月票300元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言