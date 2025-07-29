快訊

林德福罷免案「1開票所票數填反」 新北選委會解釋票數錯置原因

前任住持捲極樂醜聞…少林寺宣布由「他」接任 是全國人大代表

獨／海軍承德艦海試 啟動新型中程區域搜索雷達影像曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／陳偉杰喊告綠營小助理 求償23918元引吃瓜群眾好奇

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
鄭宇恩表示自己2014年是獲3萬1928票，反譏陳偉杰怎不用3萬1928元求償。本報資料照片
鄭宇恩表示自己2014年是獲3萬1928票，反譏陳偉杰怎不用3萬1928元求償。本報資料照片

日前大罷免投票前一日，新北議員鄭宇恩助理在脆上發文批評藍白立委素質低到掉渣，並擔憂洪孟楷被罷免會換上「更令人噁心的陳O杰」，淡水議員陳偉杰不滿提告並表示求償2萬3913元，令許多吃瓜民眾不解為何是這金額，鄭宇恩則表示那是自己2022年得票數，反譏陳偉杰怎不用2014年的3萬1928元求償。

鄭宇恩助理在大罷免前夕表示，自己曾在民進黨於立院少數及多數時期皆任職過國會助理，坦言看到部分藍委「素質低到掉渣」，審查預算時將市場殺價情緒帶入，令他長期感到沮喪。

他指出在實務工作中立委洪孟楷雖然會收割成果，但至少在地方跑行程時能看到都很客氣。並說也擔心如果洪被罷免，會不會換上更令人噁心的陳O杰。

陳偉杰對此不滿表示，同選區民進黨鄭宇恩議員助理7月25日晚間在社群平台公開用侮辱性文字指涉本人。透過民進黨黨總召廖宜琨轉知，鄭宇恩以「拒絕知悉、也不會轉告她的助理」等語回應。

陳偉杰批評如果其他同事或服務處同仁，也公然用侮辱性文字形容鄭宇恩又作何感想？律師團建議將向其助理提出民事侵權訴訟，並求償新臺幣2萬3913元，也請鄭宇恩議員好好對自己同仁教育「言論自由的界限」。

鄭宇恩則說，助理於其私人帳號所表達之感受是其個人經驗與真實情緒流露，深表理解與感同身受。言論自由為憲法明文保障之基本人權，國家應予以最大限度之維護，因表達個人感受而遭誤解抹黑情深感遺憾。

選民則表示，議員是公眾人物會被外界審視，外界也會有各種好壞看法，只是講個噁心就要提告，那賴清德總統或朱立倫主席豈不是告不完？認為民代應該有更寬廣的心胸海納百川意見，接受各種不同聲音。畢竟噁心不是三字經算是個人感受，就只是反胃的生理反應而已。

鄭宇恩另外表示。2萬3913元的求償金額是其2022年的得票數，表示自己2014年是獲3萬1928票，反譏陳偉杰怎不用3萬1928元求償。鄭宇恩助理則表示自己發言純屬個人感受，靜候司法程序。

陳偉杰表示律師團建議將向其助理提出民事侵權訴訟，並求償新臺幣2萬3913元。圖／新藍圖連線提供
陳偉杰表示律師團建議將向其助理提出民事侵權訴訟，並求償新臺幣2萬3913元。圖／新藍圖連線提供
鄭宇恩助理於社群平台發言。記者李定宇／翻攝
鄭宇恩助理於社群平台發言。記者李定宇／翻攝

議員 大罷免 陳偉杰

延伸閱讀

新北三芝兒二公園將改造翻新 議員關心進度

罷免開票結果／罷免0通過 洪孟楷嗆：卓榮泰應請辭下台回應新民意

罷免開票結果／卓榮泰、柯建銘辭職？洪孟楷點名他：應負政治責任

新北三芝埔坪活動中心外牆工程動工 市議員關心進度

相關新聞

文湖線今卡隧道...路網異常最多 蔣萬安下令限期改善

北捷文湖線今上午發生異常有列車卡隧道，導致乘客被關車廂等半小時，後被引導走隧道離開。議員陳宥丞、游淑慧等人要求啟動府級處...

中和板南路、新店能仁街橋下機車停車場8/1起啟用

新北市中和區板南路及新店區能仁街橋下2處機車平面停車場將於8月1日起營運，共計277格機車停車位，歡迎有停車需求的市民朋友多加使用。 交通局停車管理科長吳清哲表示，中和區板南路機車停車場屬於財政部國

北捷文湖線狂出包 學者點出三大關鍵：自駕、高架、落雷區

台北捷運文湖線今天又出狀況，通勤族怨聲載道，捷運公司經查是推進開關元件故障致線路異常。學者指出，文湖線是自駕、高架又在雷...

NASA工程師也來了！首辦青年高峰會 蔣萬安盼「要有改變世界決心」

北市青年局今舉辦首屆台北青年高峰會，更邀請NASA、不丹國家創投相關經歷者擔任講者，市長蔣萬安下午出席高峰會也宣示將實踐...

獨／陳偉杰喊告綠營小助理 求償23918元引吃瓜群眾好奇

日前大罷免投票前一日，新北議員鄭宇恩助理在脆上發文批評藍白立委素質低到掉渣，並擔憂洪孟楷被罷免會換上「更令人噁心的陳O杰...

文湖線列車卡隧道..游淑慧轟「遇雨則當」要求評估設備

北捷文湖線今列車異常，有列車卡隧道，導致乘客被關車廂等半個小時，後由工作人員引導從隧道離開。國民黨北市議員游淑慧批文湖線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。