獨／陳偉杰喊告綠營小助理 求償23918元引吃瓜群眾好奇

日前大罷免投票前一日，新北議員鄭宇恩助理在脆上發文批評藍白立委素質低到掉渣，並擔憂洪孟楷被罷免會換上「更令人噁心的陳O杰」，淡水議員陳偉杰不滿提告並表示求償2萬3913元，令許多吃瓜民眾不解為何是這金額，鄭宇恩則表示那是自己2022年得票數，反譏陳偉杰怎不用2014年的3萬1928元求償。

鄭宇恩助理在大罷免前夕表示，自己曾在民進黨於立院少數及多數時期皆任職過國會助理，坦言看到部分藍委「素質低到掉渣」，審查預算時將市場殺價情緒帶入，令他長期感到沮喪。

他指出在實務工作中立委洪孟楷雖然會收割成果，但至少在地方跑行程時能看到都很客氣。並說也擔心如果洪被罷免，會不會換上更令人噁心的陳O杰。

陳偉杰對此不滿表示，同選區民進黨鄭宇恩議員助理7月25日晚間在社群平台公開用侮辱性文字指涉本人。透過民進黨黨總召廖宜琨轉知，鄭宇恩以「拒絕知悉、也不會轉告她的助理」等語回應。

陳偉杰批評如果其他同事或服務處同仁，也公然用侮辱性文字形容鄭宇恩又作何感想？律師團建議將向其助理提出民事侵權訴訟，並求償新臺幣2萬3913元，也請鄭宇恩議員好好對自己同仁教育「言論自由的界限」。

鄭宇恩則說，助理於其私人帳號所表達之感受是其個人經驗與真實情緒流露，深表理解與感同身受。言論自由為憲法明文保障之基本人權，國家應予以最大限度之維護，因表達個人感受而遭誤解抹黑情深感遺憾。

選民則表示，議員是公眾人物會被外界審視，外界也會有各種好壞看法，只是講個噁心就要提告，那賴清德總統或朱立倫主席豈不是告不完？認為民代應該有更寬廣的心胸海納百川意見，接受各種不同聲音。畢竟噁心不是三字經算是個人感受，就只是反胃的生理反應而已。