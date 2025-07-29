文湖線列車卡隧道..游淑慧轟「遇雨則當」要求評估設備

北捷文湖線今列車異常，有列車卡隧道，導致乘客被關車廂等半個小時，後由工作人員引導從隧道離開。國民黨北市議員游淑慧批文湖線「弱不禁風」，怎遇雨則當，擔得起「捷」字？

游說，她兩個月前，就要求北捷和捷運局重新評估文湖線的硬體設備，要求北捷「完整調查、誠實面對；該換就換、該花就花」，別讓文湖線變成詐湖線。

游淑慧說，今天早上上班時間傾盆大雨，結果文湖線大直站往動物園站方向一部列車異常警訊，列車卡了半小時，多個捷運站點月台上的乘客一路擠到進站的手扶梯上，捷運反覆廣播「趕時間的旅客，請改搭其他交通工具或利用其他轉乘站轉乘。」這樣的案例一再在文湖線發生，打雷暴雨，本來上班族賴以通勤的捷運，卻「不捷」了。

游表示，2023年當時議會就統計並質詢北捷自2015年以來，遇故障或異常就停駛的紀錄計有超過800次，其中文湖線就佔了近200次。時隔兩年，今天有議員再提這個數據質疑，但她想，這兩年來，異常數據早已又大幅增加。如今年5月22日，文湖線也因為驚人雨勢，文湖線發生列車停駛，卡在軌道上。

游淑慧說，捷運本該是幫上班族擋風避雨的便捷交通工具；現在文湖線系統脆弱，卻反而讓通勤族在天候不佳的情況下，搭捷運風險更高，這種情況不是很諷刺？對於今天當機原因，捷運公司一開始說可能是因為下大雨，後來又說異常列車已移至側軌檢修中，查明後回報。為何這麼巧文湖線一天到晚卡住，都發生在大雨或雷雨，大家都心裡有數。