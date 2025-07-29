影／首屆台北青年高峰會 串聯全球青年打造創新未來
台北市政府青年局主辦的首屆「2025 Global InnoYouth Summit 台北青年高峰會」，下午在台北晶華酒店舉行。台北市市長蔣萬安出席致詞，本次高峰會實踐市長「在地國際化」目標，吸引來自全球40多座城市、超過150名青年學子、創業家與產官學代表齊聚一堂，展開跨國界的青年對話。
活動以「國際領導」、「創新動能」、「公共參與」與「科技福祉」四大主題展開，邀請 NASA 前工程師 Janelle Wellons、來自不丹的科技總監 Phuntsho Namgay，以及多位國際青年創業家分享經驗與願景。
現場亦設有互動展攤，展示太空科技、AI 工藝、STEAM 教育等成果，激發青年創意，打造台北與世界連結的新起點。
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