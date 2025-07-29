Uber調降趟次獎勵遭外送員投訴 新北勞工局：應由中央訂專法規範

新北市議員黃淑君日前接獲多名外送員陳情，Uber單方面調降趟次獎勵，事前沒有任何的通知及對話，多年以來只能單方面接受Uber的價金調整毫無申訴管道，黃淑君表示，新北市府應積極捍衛外送員及消費者權力。新北勞工局則表示事涉全國一致性，應由中央訂定專法規範雙方權利義務。

黃淑君說，接獲外送員陳情從今天起Uber調整60趟次獎勵，從815元調降至515元，大幅縮減外送員的趟次獎勵，雖有同時提升深夜獎勵，但是大多外送員並無法感受到Uber公司的誠意，且單方面告知調整已經不是第一次，希望新北市府能積極協助外送員爭取權力。

黃淑君表示，新北市府於2022年制定「新北市外送平台業者管理自治條例」，條例中僅有第11條要求外送平台業者與外送員成立外送訂單前，應向外送員揭露每筆訂單報酬之計價方式，卻沒有具體要求計價方式應與職業工會討論，或應事先公告調整內容及原因。

黃淑君表示，全台外送人員登記數量逾15萬名，自治條例的設定是為了能更有效地協助外送員及消費者捍衛自身權益，且Uber總公司就設立於新北市，希望新北市政府能建立溝通平台，促使工會及業者定期對話，避免外送員權益受損同時，更影響到消費者的權益。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪指出，外送員最重視的工資方面，中央政府至今拿不出一套辦法來箝制外送平台的恣意妄為，最終還是希望國會執政、在野兩黨能夠攜手制定外送產業專法，從根本解決問題。目前最新的工會版專法草案已完成，將會在近期送交立院各黨團進行遊說工作。

新北市勞工局回應，運價管制屬交通部權責。新北自治條例已課予業者揭示運價義務，並開會協調業者調價應事先徵詢工會意見。個案有運價爭議可申請勞資爭議調解。外送員屬非典型勞工，跨區運送為常態。事涉全國一致性，應由中央訂定專法規範雙方權利義務。