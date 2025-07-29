大稻埕夏日節周邊交管 北市府籲搭大眾運輸前往

台北市觀傳局今天表示，「2025大稻埕夏日節」8月6日將展開，當天及13、20日每週三晚上7時起，大稻埕碼頭水門、堤外道路及周邊道路進行交管，呼籲民眾搭大眾運輸工具前往。

台北市觀傳局透過新聞稿指出，今年大稻埕夏日節計4場主題煙火秀，其中8月6日、13日及20日為300秒煙火，壓軸場30日則施放480秒煙火，為降低活動周邊交通影響，今天先發布前3場交通管制等資訊。

觀傳局說明，上述前3場皆為週三，晚間7時至9時30分將實施通疏導管制，範圍從涼州街（不含）以南，延平北路（不含）、塔城街（不含）、西寧北路（不含）以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件識別進入。

水門及自行車管制部分，觀傳局表示，大稻埕碼頭水門這3場，當天晚間7時至9時30分進行車輛管制，淡3號至淡5號水門汽機車禁止進出；其次，為了圍設緊急應變通道，上午10時至晚間12時，淡3至5號水門堤外路邊停車格取消，淡5號水門堤外停車場51號至69號停車格禁止停車，提醒月票車主留意。

同時在活動場域內YouBike2.0（大稻埕碼頭站）及台北市河濱自行車租借站（大稻埕站），從傍晚6時起也暫停營運至晚間9時30分，不提供借還服務。

行人管制部分，觀傳局說明，考量觀賞煙火人潮安全，忠孝橋及台北橋的人行道，這3場晚間7時至9時管制行人通行（視狀況提前解除管制）；連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也實施淨空管制措施。

此外，台北地下街Y27出口活動期間人潮眾多，這3場晚間8時至10時實施「只出不進」管制，提醒民眾留意。