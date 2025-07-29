鶯歌2都計公設通檢審議通過 人口持續發展民代要求檢討通行

鶯歌公設及鶯歌鳳鳴公設專案通檢今年兩案皆通過內政部都市計畫委員會審議，藉由公辦市地重劃可還地於民，提高地區公設實質開闢率。藍綠議員則認為鶯歌區人口發展加上三鶯線即將通車，道路優化問題也亟需改善。

新北市議員呂家愷表示，鶯歌地區仍有部分土地使用分區已不合時宜，亟需市府加速檢討與調整，以符合地方發展需求與民眾期待。隨著人口持續成長交通問題亦日益凸顯，除應積極改善人行道空間外，鳳吉四街與鶯桃路口的瓶頸路段拓寬工程涉及土地徵收問題，相當迫切，期盼市府能優先規劃改善，提升居民通行與生活品質。

新北市議員卓冠廷表示，鶯歌鳳鳴地區周邊其實早該進行通設檢討，隨著捷運三鶯線的工期即將完工，周邊的街廓和基礎設施，包含人行空間、車道、公園綠地、電纜下地作業，都需要全面性的檢討規劃，現在是亡羊補牢，但一定要趕上鳳鳴地區的發展速度，儘速補足鳳鳴地區的需求。

城鄉局長黃國峰表示，除民眾亦得分回可建築土地進行開發，2案變更標的共計約21處公設保留地，未來可實際興闢取得約4.81公頃之公園、兒童遊樂場等鄰里公共設施，並提供多元開放空間供在地民眾使用。

城鄉局說明，鶯歌地區當地民意代表反映公園綠地不足，為滿足留設鄰里公園需求，未來開闢公兒二、公兒三、公兒四及公兒五用地，以充實尖山路兩側地區及二橋地區之公共設施服務。另建國路北側之體育場用地，亦配合地方里長及市民意見保留現況作為鄰里公園及籃球場部分，劃設為公園用地，提供運動和休閒的空間供在地使用。