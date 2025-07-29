文湖線列車異常 北捷：受影響旅客8400人
台北捷運公司今天表示，上午8時3分文湖線大直站往動物園站方向一部列車發生異常，列車自趨安全設計啟動停在站間並應變處理，上午9時22分恢復正常營運，約影響旅客8400人。
針對文湖線列車異常事件，台北大眾捷運股份有限公司發布資訊說明，經維修人員初步研判，肇因是推進開關元件故障導致線路異常，列車隨即因自趨安全設計自動停車，期間短暫影響車廂照明後隨即恢復，待夜間調回機廠檢查，並視結果展開車隊專案體檢。
北捷說，事發後行控中心緊急調度一部列車，接駁異常列車上的198名旅客，由站務人員引導，經維修走道換搭接駁列車；待旅客安全離開後，採用電聯車聯結方式，將異常列車移到側軌，今天上午9時22分恢復正常營運，處理時間約52分鐘。
北捷重申，這次異常中途提前出站或已進站不搭乘的旅客，都可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。
北捷補充說明，文湖線屬自動駕駛系統，安全要求高，只要有異常訊號，列車就會因故障自趨安全保護而暫停，以確保旅客安全。
北捷表示，統計顯示近3年文湖線行車延誤件數，112年21件，113年10件及114年迄今6件，逐年下降，將持續精進檢修預防，提升系統穩定度。
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