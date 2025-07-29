影／愛豬藝品成痴...吳春山捐2億把豬拍賣場改成劇場 明年底完工

有45年歷史的台中肉品市場經市府活化改造成「豬事圓滿公園」後，最近獲得蒐集有1萬3千件豬藝術品的麗明營造董事長吳春山慨然捐資兩億元，把原本的拍賣場改造成劇場空間，同時增建展覽館，把整個園區打造成為「小豬藝文基地」，同時展出這些藝術品，今天上午舉辦開工動土典禮，預計明年底就可完工啟用。

市長盧秀燕主持動土典禮時，對吳春山讚譽有加，表示台中市的圓滿劇場、國家歌劇院，乃至於現在的巨蛋都是吳春山的麗明營造負責興建，對台中的貢獻良多，而且很有愛心。她參觀了吳的豬藝術品收藏，建議讓更多人得以欣賞，吳春山大方同意，還捐贈兩億元的拍賣場改建經費。

吳春山說，多年前他到台中發展後，因一些因緣開始買豬（藝術品），從來沒有想過後來會買這麼多，也想要替牠們蓋個房子，但財力不夠，也沒有空間。如果是自己的空間，就要買地、蓋和經營，蠻麻煩的。因緣際會下文化局來找他，促成此事。他打趣說，「以後有什麼收藏，千萬不要給市長知道。因為很可能被請出來」，引起眾人一片笑聲。

他說，拍賣場以往骯髒、惡臭和殺戾之氣，如果轉換成一個歡喜的空間，應該會很好，因此就這麼做。而設計師也說，這個拍賣場要保留下來，因為台中市藝文團體有7百多個，但藝文空間不足，若轉而當做劇場是很圓滿的。