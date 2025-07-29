快訊

沖繩JUNGLIA樂園遭負評灌爆！她點出3大問題：自稱樂園卻不顧及體驗

日本鬼屋試膽驚現「半白屍骨」 警證實：死者是台灣旅客

台股下跌211點收23,201點 台積電下跌10元收1,135元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／愛豬藝品成痴...吳春山捐2億把豬拍賣場改成劇場 明年底完工

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
有45年歷史的台中肉品市場經市府活化改造成「豬事圓滿公園」後，原本的拍賣場將改造成劇場空間，同時增建展覽館，把整個園區打造成為「小豬藝文基地」。記者黃寅／攝影
有45年歷史的台中肉品市場經市府活化改造成「豬事圓滿公園」後，原本的拍賣場將改造成劇場空間，同時增建展覽館，把整個園區打造成為「小豬藝文基地」。記者黃寅／攝影

有45年歷史的台中肉品市場經市府活化改造成「豬事圓滿公園」後，最近獲得蒐集有1萬3千件豬藝術品的麗明營造董事長吳春山慨然捐資兩億元，把原本的拍賣場改造成劇場空間，同時增建展覽館，把整個園區打造成為「小豬藝文基地」，同時展出這些藝術品，今天上午舉辦開工動土典禮，預計明年底就可完工啟用。

市長盧秀燕主持動土典禮時，對吳春山讚譽有加，表示台中市的圓滿劇場、國家歌劇院，乃至於現在的巨蛋都是吳春山的麗明營造負責興建，對台中的貢獻良多，而且很有愛心。她參觀了吳的豬藝術品收藏，建議讓更多人得以欣賞，吳春山大方同意，還捐贈兩億元的拍賣場改建經費。

吳春山說，多年前他到台中發展後，因一些因緣開始買豬（藝術品），從來沒有想過後來會買這麼多，也想要替牠們蓋個房子，但財力不夠，也沒有空間。如果是自己的空間，就要買地、蓋和經營，蠻麻煩的。因緣際會下文化局來找他，促成此事。他打趣說，「以後有什麼收藏，千萬不要給市長知道。因為很可能被請出來」，引起眾人一片笑聲。

他說，拍賣場以往骯髒、惡臭和殺戾之氣，如果轉換成一個歡喜的空間，應該會很好，因此就這麼做。而設計師也說，這個拍賣場要保留下來，因為台中市藝文團體有7百多個，但藝文空間不足，若轉而當做劇場是很圓滿的。

吳春山說，麗明營造秉持「美好城市推動者」的企業使命，投入2億元推動歷史舊建物活化再造，特別邀請國際知名建築師姚仁喜操刀設計，並由麗明親自施工建造，要將舊台中肉品市場全面重建與改造，也無償提供他1萬3千餘件的豬藝術品展出，透過文化資產保存與空間轉型，展現企業回饋在地、推動城市文化發展的社會責任。

「小豬藝文基地」上午舉辦開工動土典禮，預計明年底就可完工啟用。記者黃寅／攝影
「小豬藝文基地」上午舉辦開工動土典禮，預計明年底就可完工啟用。記者黃寅／攝影
麗明營造董事長吳春山（左二）慨然捐資兩億元，把原本的拍賣場改造成劇場空間，同時增建展覽館，把整個園區打造成為「小豬藝文基地」。記者黃寅／攝影
麗明營造董事長吳春山（左二）慨然捐資兩億元，把原本的拍賣場改造成劇場空間，同時增建展覽館，把整個園區打造成為「小豬藝文基地」。記者黃寅／攝影
台中肉品市場的拍賣場（上）將改造為劇場（下）。記者黃寅／攝影
台中肉品市場的拍賣場（上）將改造為劇場（下）。記者黃寅／攝影
有45年歷史的台中肉品市場經市府活化改造成「豬事圓滿公園」後，原本的拍賣場將改造成劇場空間，同時增建展覽館，把整個園區打造成為「小豬藝文基地」。記者黃寅／攝影
有45年歷史的台中肉品市場經市府活化改造成「豬事圓滿公園」後，原本的拍賣場將改造成劇場空間，同時增建展覽館，把整個園區打造成為「小豬藝文基地」。記者黃寅／攝影

小豬 賣場 藝術品

延伸閱讀

藝術從劇場出走！兩廳院《給自己的情書》邀樂齡族與作家郭強生等人一起日常書寫

夜宿劇場、共創舞作 台中生活節推中山堂新體驗

高中生看鬼滅之刃劇場版「提早6小時出門」 媽曝原因讚遇到神隊友

「剷除黑芯」發言人遭爆料長年在中國賺紅錢 花蓮藍營：還獲共媒吹捧

相關新聞

鶯歌2都計公設通檢審議通過 人口持續發展民代要求檢討通行

鶯歌公設及鶯歌鳳鳴公設專案通檢今年兩案皆通過內政部都市計畫委員會審議，藉由公辦市地重劃可還地於民，提高地區公設實質開闢率...

拚中秋檔期 集溫度與創意跨域合作...新北庇護禮上架

中秋佳節將至，不少民眾還在思考該送什麼禮最有心，新北市勞工局今天舉行「第12屆新北庇護禮」發布記者會指出，今年由育成基金...

影／愛豬藝品成痴...吳春山捐2億把豬拍賣場改成劇場 明年底完工

有45年歷史的台中肉品市場經市府活化改造成「豬事圓滿公園」後，最近獲得蒐集有1萬3千件豬藝術品的麗明營造董事長吳春山慨然...

與地方深度對話 新北「藝箱交流站」串聯北海岸藝術行動

為響應「2025福爾摩沙北海岸藝術季」，新北市文化局延續「新北藝箱」計畫，第二年攜手淡水在地社造團隊，透過藝術走入社區，...

先嗇宮以米代金1個月 今捐1000包白米助弱勢

三重先嗇宮月初宣布不再燒金，改以米代金，不少信徒祭祀後將米留下，廟方今天捐贈1000包信徒愛心白米給三重區公所，將信徒愛...

新北飛行場成飛機墳場 無人機考官喊話：多機飛行注意空域

新北市鶯歌區後村堰飛行場為雙北目前唯一最具規模的無人機飛行場，吸引大批愛好者經常前來，但每到假日幾乎都可見昂貴遙控飛機重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。