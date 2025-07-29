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拚中秋檔期 集溫度與創意跨域合作...新北庇護禮上架

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北今年庇護好禮「五厚・食光」開賣。記者葉德正／攝影
新北今年庇護好禮「五厚・食光」開賣。記者葉德正／攝影

中秋佳節將至，不少民眾還在思考該送什麼禮最有心，新北市勞工局今天舉行「第12屆新北庇護禮」發布記者會指出，今年由育成基金會的慈育庇護工場擔綱，加上醒吾科大協助設計、研發，還有三峽青農谷芳有機茶園參與，歷時數個月的辛苦試作，打造出「五厚・食光」茶餅禮盒，與民眾分享新北在地獨特好味道。

新北市長侯友宜、育成董事長賴豐福、年度代言人吳怡霈今天一同開箱。勞工局表示，今年庇護禮是一場充滿溫度與創意的跨域合作，醒吾科技大學的商設系與餐旅系參與設計與研發，並嚴選新北在地茶農產品，以文山包種、碧螺春、鐵觀音、蜜香紅茶、東方美人五款在地茶種為靈感，設計出五位角色組成「揪茶小隊」，透過角色故事與茶文化結合，融入這次庇護禮盒裡。

侯友宜說，新北市庇護工場有23家，這次好禮是學員們充滿著信心做出的好產品，厚厚的餅乾融入各項有機產品，加上醒吾科技大學參與跟設計，中秋節將至，產品真的非常有限，歡迎市民加速訂購。

吳怡霈分享，十年前因節目採訪而與慈育庇護工場結緣，至今仍對庇護員工留下深刻印象，此次能再次合作格外感動。她除了用站台行動力挺，也希望更多朋友能夠看見，庇護工場產品已經不是販賣愛心，而是更積極的研發升級，以及每一位天使積極投入所代表的勞動價值。

勞工局指出，即日起民眾可透過蝦皮購物平台「新北市庇護工場網路商城」或洽慈育庇護工場預購，第一波庇護禮預購至8月20日截止，一同支持庇護、傳遞心意。

新北今年庇護好禮「五厚・食光」開賣。記者葉德正／攝影
新北今年庇護好禮「五厚・食光」開賣。記者葉德正／攝影

庇護工場

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