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與地方深度對話 新北「藝箱交流站」串聯北海岸藝術行動

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北藝箱計畫今年推出的「藝箱交流站」，藝術家、文史工作者將輪番分享他們對北海岸的生活觀察與文化想像。圖／新北市文化局
新北藝箱計畫今年推出的「藝箱交流站」，藝術家、文史工作者將輪番分享他們對北海岸的生活觀察與文化想像。圖／新北市文化局

為響應「2025福爾摩沙北海岸藝術季」，新北市文化局延續「新北藝箱」計畫，第二年攜手淡水在地社造團隊，透過藝術走入社區，展開一場與北海岸人文風景的深度對話。今年推出的「藝箱交流站」邀請藝術家、文史工作者於7、8月舉辦三場線上分享會，交流他們對北海岸的文化想像與生活觀察。這些創作能量將於9月2日起，在淡水、三芝、石門等地化為六件藝術作品，邀請民眾實地走訪、親身開箱。

新北市文化局表示，由交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦的「2025福爾摩沙北海岸藝術季」，以「漂流木演義」為主題，串聯朱銘美術館、白沙灣遊憩區等地，即日起至9月28日展出多件精采地景藝術作品。延續藝術季對於環境永續與生態關懷的核心精神，「新北藝箱」計畫今年持續推動藝術共作，媒合藝術家進駐北海岸據點，與地方居民共同創作，探索藝術與環境共融的無限可能。

「藝箱交流站」三場線上交流活動將於7月31日、8月7日與8月14日晚間8點舉行，邀請策展人涂維政、小雞籠文史工作室主持人周正義、淡江大學黃瑞茂教授、水管頭駐村召集人尤昱翔以及六位參展藝術家輪番分享，從地方共創、文史調查到自然生態與藝術創作，分享各自的觀察與創作歷程，帶領民眾認識藝術實踐的多元面貌。

「新北藝箱」計畫，以北海岸山海公路為行動主軸，藝術家們進駐淡水重建街、程氏古厝、滬尾礮臺、三芝溪底與石門老梅社區等地，與當地居民攜手打造藝術共享空間。六位參展藝術家，包括關注海洋生態，以「海龜回家」為題創作的王毓淞；透過事物紋理喚起記憶風景的李若玫；運用編織技法再現流域記憶的廖欣潁；以軍旅視角攝影記錄淡水土地的陳軍鈞；透過木雕與泥塑關注環境變遷的黃湘智，以及運用剪紙技法結合土地日常的周佳儒，六件藝術作品將於9月2日至10月陸續在北海岸展出，邀請大眾走入場域、親身感受藝術與地方共鳴。

藝術家 文化局 自然生態

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