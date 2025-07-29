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先嗇宮以米代金1個月 今捐1000包白米助弱勢

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三重先嗇宮今天將「以米代金」政策信徒留下的白米轉捐贈給三重區公所。記者葉德正／攝影
三重先嗇宮今天將「以米代金」政策信徒留下的白米轉捐贈給三重區公所。記者葉德正／攝影

三重先嗇宮月初宣布不再燒金，改以米代金，不少信徒祭祀後將米留下，廟方今天捐贈1000包信徒愛心白米給三重區公所，將信徒愛心延續給更多需要幫助的人，環保又兼做公益。

先嗇宮董事長李乾龍表示，三重先嗇宮主祀神農大帝，去年甫滿創立270周年，每年的「三重大拜拜」，總是吸引全國上百尊神將會師，廟方為減少地方衝擊，已將過去常見的炸轎，改為環保音響鞭炮，維持傳統文化之際，也能兼顧地方居民感受。

李乾龍說，新北市府第二行政中心即將進駐，周邊大樓、公寓如雨後春筍建立，為了減少空氣汙染、敦親睦鄰，經過長時間研議後不再燒金，香的部分則已減為1支。先嗇宮希望透過自身的拋磚引玉，能夠帶動三重地區其他大型宮廟一同響應「以米代金」，也鼓勵信眾能響應環保做愛心。

李乾龍說，目前信徒反應普遍良好，約有8成民眾會把米帶回家「吃平安」，2成民眾會捐給廟，今天廟方捐出1000包白米，不僅可分享給弱勢族群，也可照顧農民。

三重區長王坤南表示，感謝先嗇宮響應政府「以米代金」政策，並集合眾善信的愛心，捐贈給三重地區弱勢民眾及團體，讓以米代金不僅是提倡環保、減少空氣汙染，更能夠讓弱勢民眾得到照顧及溫暖。

三重先嗇宮今天將「以米代金」政策信徒留下的白米轉捐贈給三重區公所。記者葉德正／攝影
三重先嗇宮今天將「以米代金」政策信徒留下的白米轉捐贈給三重區公所。記者葉德正／攝影

三重 愛心 先嗇宮

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