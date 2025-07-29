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新北飛行場成飛機墳場 無人機考官喊話：多機飛行注意空域

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市鶯歌區後村堰飛行場吸引大批愛好者經常前來，但每到假日幾乎都可見昂貴遙控飛機重摔在地。記者李定宇／攝影
新北市鶯歌區後村堰飛行場吸引大批愛好者經常前來，但每到假日幾乎都可見昂貴遙控飛機重摔在地。記者李定宇／攝影

新北市鶯歌區後村堰飛行場為雙北目前唯一最具規模的無人機飛行場，吸引大批愛好者經常前來，但每到假日幾乎都可見昂貴遙控飛機重摔在地，引來一陣惋惜。民航局無人機考官黃士原表示，飛行場內聚集不少新手與高階玩家，交錯飛行時應特別注意安全距離與空域規則，否則一旦撞擊還可能造成人身傷害。

這座被無人機愛好者視為北台灣聖地的後村堰飛行場，由於每到假日可謂擠滿固定翼及多旋翼無人機，但假日經常摔機發生，也逐漸被戲稱為「飛機墳場」。

記者現場觀察，從農用大型多旋翼機、到戰鬥機造型的固定翼無人機，不少都在飛行時出現失控問題，甚至摔得直接解體。飛友苦笑表示這邊真的摔太多架了，來這裡不摔一下，好像沒來過。

民航局無人機考官黃士原指出，飛行場地雖然空曠適合訓練，但部分玩家缺乏基本模擬練習與機體檢查，常導致機體故障、操作失誤，飛得起來不代表飛得穩，特別是炫技過程更容易失控摔機，並建議無人機玩家須按造無人機管理規則的飛機重量限制進行考照，避免無照飛行。

黃士原提醒，飛行場內聚集不少新手與高階玩家，交錯飛行時應特別注意安全距離與空域規則，否則一旦撞擊，不只飛機毀損，還可能造成地面人身傷害。操作遙控無人機時應遵守民航法及相關管理規則，並投保責任險降低潛在風險。摔機是成長必經過程，但不該成為常態。

新北市高灘處長黃裕斌表示，很歡迎飛友到後村堰使用場地，飛機摔下的因素除了人為操作也可能是機械本身問題，呼籲飛友飛行前仔細檢查機身狀況，並隨時注意自身安全，若飛機不慎摔下後也必須清除地面殘骸，避免將廢棄物留在現場。

新北市鶯歌區後村堰飛行場吸引大批愛好者經常前來，但每到假日幾乎都可見昂貴遙控飛機重摔在地。記者李定宇／攝影
新北市鶯歌區後村堰飛行場吸引大批愛好者經常前來，但每到假日幾乎都可見昂貴遙控飛機重摔在地。記者李定宇／攝影
新北市鶯歌區後村堰飛行場吸引大批愛好者經常前來，但每到假日幾乎都可見昂貴遙控飛機重摔在地。記者李定宇／攝影
新北市鶯歌區後村堰飛行場吸引大批愛好者經常前來，但每到假日幾乎都可見昂貴遙控飛機重摔在地。記者李定宇／攝影
新北市鶯歌區後村堰飛行場吸引大批愛好者經常前來，但每到假日幾乎都可見昂貴遙控飛機重摔在地。記者李定宇／攝影
新北市鶯歌區後村堰飛行場吸引大批愛好者經常前來，但每到假日幾乎都可見昂貴遙控飛機重摔在地。記者李定宇／攝影

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