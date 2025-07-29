聽新聞
0:00 / 0:00
補助家犬貓、遊蕩犬貓絕育最高2000元 新北9月即將截止
為鼓勵家犬貓或遊蕩犬貓絕育，只要設籍新北且在新北市合作醫院手術，都可以向新北動保處申請「犬貓絕育補助」，最高補助2000元，補助將於9月底截止收件。此外，離動物醫療院所較遠的民眾，可以組團10隻以上，由鄰里長聯絡動物之家安排社區醫療服務。
新北動保處指出，截至6月，今年申請絕育補助申請數有1883隻，只要飼主攜帶毛寶貝至與動保處合作的動物醫院絕育，並符合申請資格即可申請；家犬貓絕育補助為公犬貓每隻600元，母犬貓每隻1200元；遊蕩犬貓補助則分別為1000元和2000元。
另外，對於動物醫療資源不足的行政區，社區可以向里、鄰長提出需求並聯絡當地動物之家，就能安排設置「行動醫療站」，享有疫苗注射、傷病醫治等多項診療服務。三芝區八賢里長楊振蜂表示，由於位於偏遠山區，向里民推廣犬貓絕育時，常因太遠而無法執行，因為動保處的便民措施，協助絕育，所飼養犬貓皆近9成以上完成絕育，有效減少流浪犬貓產生，今年至5月底已絕育161犬及601貓，總共762隻毛寶貝受惠。
新北市動保處表示，家犬貓及遊蕩動物絕育，是流浪動物源頭管理重要一環，將每個社區及熱點串成線，進而織成一面全方位的防護網，有效管控社區遊蕩動物數量，另一方面還可減少環境衛生安全問題，提升在地居民生活品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言