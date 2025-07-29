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補助家犬貓、遊蕩犬貓絕育最高2000元 新北9月即將截止

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
動物醫療資源不足的行政區，社區可以向里、鄰長提出需求並聯絡當地動物之家，就能安排設置「行動醫療站」。圖／新北動保處提供
動物醫療資源不足的行政區，社區可以向里、鄰長提出需求並聯絡當地動物之家，就能安排設置「行動醫療站」。圖／新北動保處提供

為鼓勵家犬貓或遊蕩犬貓絕育，只要設籍新北且在新北市合作醫院手術，都可以向新北動保處申請「犬貓絕育補助」，最高補助2000元，補助將於9月底截止收件。此外，離動物醫療院所較遠的民眾，可以組團10隻以上，由鄰里長聯絡動物之家安排社區醫療服務。

新北動保處指出，截至6月，今年申請絕育補助申請數有1883隻，只要飼主攜帶毛寶貝至與動保處合作的動物醫院絕育，並符合申請資格即可申請；家犬貓絕育補助為公犬貓每隻600元，母犬貓每隻1200元；遊蕩犬貓補助則分別為1000元和2000元。

另外，對於動物醫療資源不足的行政區，社區可以向里、鄰長提出需求並聯絡當地動物之家，就能安排設置「行動醫療站」，享有疫苗注射、傷病醫治等多項診療服務。三芝區八賢里長楊振蜂表示，由於位於偏遠山區，向里民推廣犬貓絕育時，常因太遠而無法執行，因為動保處的便民措施，協助絕育，所飼養犬貓皆近9成以上完成絕育，有效減少流浪犬貓產生，今年至5月底已絕育161犬及601貓，總共762隻毛寶貝受惠。

新北市動保處表示，家犬貓及遊蕩動物絕育，是流浪動物源頭管理重要一環，將每個社區及熱點串成線，進而織成一面全方位的防護網，有效管控社區遊蕩動物數量，另一方面還可減少環境衛生安全問題，提升在地居民生活品質。

只要飼主攜帶毛寶貝至與動保處合作的動物醫院進行絕育手術，並符合申請資格即可申請（絕育補助系統https://www.neuter.ntpc.gov.tw/Login.aspx）圖／新北動保處提供
只要飼主攜帶毛寶貝至與動保處合作的動物醫院進行絕育手術，並符合申請資格即可申請（絕育補助系統https://www.neuter.ntpc.gov.tw/Login.aspx）圖／新北動保處提供

動物之家 流浪動物

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